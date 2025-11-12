El Real Madrid Baloncesto viene dejando sensaciones irregulares esta campaña. Tras la victoria en el clásico de la Euroliga de baloncesto y el brillante triunfo frente a Joventut, llegó el varapalo contra el Valencia Basket. En un curso en el que nunca se sabe qué cara van a mostrar los madridistas, reciben a todo un Panathinaikos.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Panathinaikos de Euroliga de baloncesto?

Si la temporada de los de Sergio Scariolo viene dejando luces y sombras, la de Panathinaikos no es muy diferente. Ambos conjuntos aspiran a ganar la Euroliga, por ello, la victoria no solo se hace crucial para el Real Madrid Baloncesto. Los de Ergin Ataman buscarán ganar para volver a engancharse al tren de la zona alta. Por este motivo, el partido del jueves a las 20:45 se antoja clave para las dos entidades.

El partido tiene varios nombres propios en ambos cuadros. Sin duda, el nombre que más está dando de qué hablar en el Real Madrid Baloncesto tras el último choque Euroliga es Mario Hezonja. El croata está jugando por debajo de las expectativas. Sergio Scariolo achacó este hecho a problemas de espalda, pero el asunto sigue generando polémica. En Panathinaikos Kenneth Faried es el hombre de moda. El mediático fichaje ya debutó y se prepara para vérselas con los blancos.

¿Dónde ver el Madrid vs Panathinaikos de Euroleague?

A pesar de que Kenneth Faried viene copando muchos titulares en el mundo del baloncesto Euroliga, el Real Madrid Baloncesto haría bien en fijarse más en Juancho Hernangómez. El internacional español brilló con luz propia contra París, con 16 de valoración. Un partido en su tierra y en un buen momento de forma podría ser un plus para un Panathinaikos con hambre. El partido se podrá seguir a través de Movistar+, en #Vamos, dial 8 del dispositivo.

💬 @sergioscariolo: “Hay que resetear porque en 48 horas tenemos otro partido”.https://t.co/KQrLFDBLfW pic.twitter.com/DkeQN4zH84 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 11, 2025

Plantilla Real Madrid Euroliga

Facundo Campazzo

Theo Maledon

Sergio Llull

Andrés Feliz

Trey Lyles

David Krämer

Alberto Abalde

Gabriele Procida

Mario Hezonja

Gabriel Deck

Izan Almansa

Chuma Okeke

Usman Garuba

Walter Tavares

Alex Lex

Entrenador: Sergio Scariolo

Plantilla Panathinaikos Euroliga