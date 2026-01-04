El Barça Basket de Xavi Pascual asaltó el hogar del Real Madrid para firmar una victoria histórica por 100-105, un triunfo que pone fin a los 37 partidos consecutivos invicto como local del conjunto blanco y corta también la racha de victorias madridistas ante los azulgranas; el tándem Punter–Laprovittola funcionó a la perfección, el Barça ganó la batalla por el rebote y castigó con un gran acierto desde el triple, pero a ese cóctel ganador se sumó un factor clave: el papel de unos secundarios gigantes, omnipresentes en los momentos decisivos.

Miles Norris: de olvidado a perfil valioso

Minutos : 21:25

: 21:25 Puntos : 7

: 7 Rebotes : 3

: 3 Valoración : 2

: 2 +/-: +5

Marcado por el ostracismo durante la etapa de Joan Peñarroya, la llegada de Xavi Pascual y las lesiones de varios compañeros han permitido a Miles Norris hacerse un hueco como un perfil notable dentro de la rotación blaugrana; ante el Real Madrid, el ala-pívot de San Francisco aportó 7 puntos y fue una pieza valiosa durante la primera mitad.

Joel Parra: indispensable en el engranaje de Xavi Pascual

Minutos : 26:02

: 26:02 Puntos : 13

: 13 Rebotes : 7

: 7 Valoración : 19

: 19 +/-: +9

Jugador muy valorado por Xavi Pascual por su impacto bidireccional, el papel de Joel Parra en la segunda parte, coronado con un triple trascendental en los minutos finales, lo consolida como uno de los secundarios de lujo del actual Barça Basket; fue, junto a Willy Hernangómez, el jugador más utilizado por el técnico, combinando lucha, acierto y buenas lecturas para cerrar el Clásico con 13 puntos.

Youssoupha Fall: minutos notables en Madrid

Minutos :11:19

:11:19 Puntos : 6

: 6 Rebotes : 7

: 7 Valoración : 7

: 7 +/-: -3

Es otro de los jugadores beneficiados por la llegada de Xavi Pascual y también por ausencias como la de Jan Vesely; el pívot francés se ha convertido en un perfil valioso, especialmente durante la primera mitad en el Movistar Arena, donde dejó grandes acciones ante Tavares y aportó 6 puntos y 7 rebotes en solo 11 minutos, en una apuesta clara del técnico azulgrana por el gigante Fall, que dejó sin participación al joven Sayon Keita.

Juani Marcos: triple importante

Minutos : 09:47

: 09:47 Puntos : 3

: 3 Rebotes :

: Valoración : 0

: 0 +/-: +3

Fue el jugador que menos minutos disputó ante el Real Madrid, pero el base argentino aportó calma, buenas acciones defensivas y un triple importante dentro del sobresaliente 14 de 25 del Barça Basket desde el perímetro; Juani Marcos se consolida así como un complemento interesante desde el banquillo para dar descanso a Satoransky (extensión en pista de Pascual), además de encajar con naturalidad junto a perfiles como Punter o Laprovittola, dos de los líderes —junto a Willy Hernangómez— de la victoria azulgrana en el Clásico.



