El Barça Basket vs AS Mónaco es uno de los partidos de la temporada en Euroliga. Los dos equipos, que ya se midieron en una serie eliminatoria apoteósica el año pasado, se ven las caras de nuevo. Son muchos los alicientes del partido. Sin embargo, el técnico que ha revolucionado a los blaugranas, Xavi Pascual, tiene claro el reto que afronta.

Xavi Pascual sabe de las dificultades del Barça Basket para afrontar el encuentro

AS Mónaco es uno de los equipos con más potencial de toda la Euroliga, para Xavi Pascual: “un partido grande, de los más grandes que se pueden ver en Europa“. La lista de talento del equipo es absolutamente descomunal: “extremadamente bien armado en todas las posiciones, con mucho talento exterior, mucho físico”. Niko Mirotic, Mike James, Alpha Diallo… tratarán de aguar el buen momento que vive el Barça Basket y eso que atraviesan un momento institucional complejo.

🗣 𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥: "Juguem contra un dels millors equips de l'Eurolliga, amb molt talent i físic a totes les posicions. Necessitem un Palau que ens ajudi molt, és un dels partits més grans que es poden veure a Europa" pic.twitter.com/L3Vuie6r73 — Barça Basket (@FCBbasket) December 30, 2025

Si el roster de superestrellas Euroliga de AS Mónaco ya es un peligro, las ausencias trascendentales que tiene el equipo son una dificultad extra para un Xavi Pascual que ya ha demostrado ser capaz de sobreponerse a las adversidades. A pesar de ello, Vesely, Shengelia y Clyburn son piezas clave y, seguramente, su ausencia se notará. Eso sí, alguno podría regresar, está por confirmar. Por ello, el de Gavá avisa a su afición: “Solo con un Palau lleno, que nos… que tire de nosotros, podemos conseguir la victoria. Si no, será francamente imposible“

El plan de FC Barcelona para frenar a los ‘bajitos’ de AS Mónaco

La llegada de Xavi Pascual ha dejado numerosos cambios en el equipo, pero en defensa es donde más se está notando el cambio. En este sentido, ya se ha visto a este Barça Basket sufrir con anotadores de la tipología de Mike James. Mismamente en el increíble partido frente a Baskonia, Markus Howard mostró su cara más determinante. Habrá que ver que cara defensiva muestran piezas como Satoransky o Cale contra Okobo, James, Strazel…

Por otro lado, mantener el nivel actual de Willy Hernangómez puede ser importante. Eso sí, en frente tendrá una dupla, Hayes, Theis, con mucha movilidad, algo que podría ser un caballo de batalla importante para un jugador que sufre en su desplazamiento lateral. Habrá que ver si el planteamiento del Barça Basket en bloqueo directo vuelve a ser de cambios, como fue en el último encuentro de Euroliga.