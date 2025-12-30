Hace tiempo que el Barça Basket se encuentra sondeando el mercado de fichajes. El conjunto blaugrana trajo a Xavi Pascual para cambiar las tornas del equipo, pero su llegada parecía adscrita a la promesa de fichajes. Por el momento, el técnico catalán viene solventando la papeleta con lo que hay y no solo eso, incluso con lesiones importantes. Sin embargo, había movimientos que apuntaban a concretarse.

Olympiacos y Partizan son la gran amenaza del Barça Basket en el mercado

El nombre que parecía, hasta hace no mucho, que aterrizaría en la ciudad Condal con bastante seguridad era el de Chris Silva. Sin embargo, el terremoto de Partizan Belgrado sacudió el mercado de fichajes. Los serbios quieren dar salida a Jabari Parker y Tyrique Jones y claro, la oportunidad para el Barça Basket de hacerse con un center de ese nivel hizo que la rumorología cambiara de senda.

En las últimas horas, todo parecía a que Partizan diría adiós a Tyrique Jones y las informaciones apuntaban a que Chris Silva sería el que le sustituiría. El movimiento parecía intuitivo, el interior del conjunto serbio al Barça Basket y el de la escuadra griega al equipo de Belgrado. No obstante, ya se venía rumoreando la intromisión y, ahora, se confirma la debacle. Según medios griegos como la gazzetta.gr, Olympiacos estaría muy próximo al acuerdo con polémico pívot hasta ahora en las filas del combinado de Peñarroya. Si en días anteriores se habló de interés, desde Grecia apuntan a firma inminente.

Si no es Chris Silva o Tyrique Jones ¿Quién?

No es una novedad que el mercado de fichajes de cincos es el más acuciante de toda la Euroliga. Hasta la fecha, las cábalas en esta posición en muchos cuadros han sido realmente complejas. El propio Barça Basket en verano tuvo que recontratar a Youssoupha Fall ante la escasez. No menos vueltas ha dado Partizan, que sumó a mitad de curso a Murinnen y Bruno Fernando, estando ya Osetkowski, Pokusevski o Tyrique Jones y, quizás, ahora Chris Silva.

El panorama en este sentido es desolador para un Barça Basket que tiene la incógnita física de Vesely, la irregularidad de un Willy que viene creciendo, pero que aún tiene que demostrar, y de un Fall que parece lejos del nivel Euroliga. Por ello, en caso de que Olympiacos y Partizan acaben cerrando a Chris Silva y Tyrique Jones, la secretaría técnica tendrá que sacarse una opción fuera del radar si quiere darle a Xavi Pascual lo ‘prometido’.