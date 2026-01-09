El Real Madrid Baloncesto volvió a la senda de la victoria tras una jornada doble muy positiva. El clásico fue un mazazo, pero los chicos de Sergio Scariolo se han recompuesto notablemente ganando a ASVEL Villaurbanne y Maccabi Tel Aviv. El mejor en Lyon fue Trey Lyles, mientras que contra los israelíes lo fue Mario Hezonja.

Mario Hezonja y Trey Lyles, un problema de vasos comunicantes

No es una máxima en el Real Madrid Baloncesto, pero sí una tónica. Mario Hezonja y Trey Lyles parecen tener dificultades para comparecer el mismo día. Si bien es cierto que, por momentos, pueden ocupar la misma posición y, por tanto, no poder compartir pista y protagonismo, la mayor parte del tiempo no es así y por eso extraña.

En los últimos encuentros del Real Madrid Baloncesto, cuando ha brillado uno, no lo ha hecho el otro y viceversa. Hay partidos que puntualmente si han dejado actuaciones destacadas los dos, pero son las menos. Frente a ASVEL, Trey Lyles dejó 21 puntos, 7 rebotes para 26 de valoración, mientras que Mario Hezonja hizo -1 de valoración en 21 minutos. Contra Maccabi las tornas, de forma menos abrupta, se tornaron. El croata dejó 20 de PIR, mientras que el americano no pasó los 10, con 9 en el casillero.

¿Por qué esto es un problema para el Real Madrid Baloncesto?

Campazzo y Tavares son el eje vertebrador de la generación madridista, con un Theo Maledon que va ganando peso en la manija. Sin embargo, los dos jugadores punteros de la plantilla a la hora de convertir son Trey Lyles y Mario Hezonja. Ya sea generándose sus propios tiros o convirtiendo ventajas generadas por el juego base-pívot, la realidad es que son dos piezas trascendentales para el desempeño positivo del Real Madrid Baloncesto esta temporada.

El aficionado del Real Madrid Baloncesto podría llegar a pensar que, hasta cierto punto, su rol se asemeja y por ello no brillan juntos. Mario Hezonja y Trey Lyles están cómodos abriendo el campo en lado débil, jugando al poste bajo, atacando 1×1 con pocos botes… Sin embargo, hay muchos casos de jugadores franquicia en otros conjuntos con menos problema para compartir spotlight. Mike James y Elli Okobo o Laprovittola y Kevin Punter ya han dado muestras de ello. Todo ello, en un curso plagado de cantos de sirena para el croata.