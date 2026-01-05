El Real Madrid Baloncesto regresa a la Euroliga después de unos días convulsos. El cuadro de Sergio Scariolo perdió contra un Barça Basket que ahondó en sus problemas defensivos. El debate sobre la necesidad de un escolta anotador volvió a la palestra. Sin embargo, por el momento, ASVEL Villeurbanne es lo que está en la actualidad inmediata del conjunto.

El Real Madrid Baloncesto quiere reengancharse a la Euroliga y ASVEL Villeurbanne podría ayudar

El mazazo que se llevó el Real Madrid Baloncesto fue especialmente duro porque atravesaba un repunte de rendimiento. Los blancos, que tan mal comenzaron la Euroliga, parecían coger velocidad de crucero en las últimas fechas, más allá de algún batacazo. El clásico ACB fue un golpe a la moral que iba in crescendo. No obstante, las noticias de su próximo rival y una de sus estrellas, Nando De Colo, facilitan volver a la senda del triunfo.

💬 @sergioscariolo: “Nos ha faltado paciencia en ataque”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 4, 2026

A pocos días de que ASVEL Villeurbanne se mida en Euroliga al Real Madrid Baloncesto ha llegado una noticia compleja para el cuadro de Lyon. Nando De Colo pondrá rumbo a Fenerbahce para finalizar la temporada con el cuadro otomano. Según fuentes oficiales, el jugador solicitó al club la marcha y el conjunto francés ha querido satisfacer los deseos de un jugador tan importante para la historia del club.

Nando De Colo no es el único peligro para Sergio Scariolo en Euroliga

Nando De Colo era el gran nombre propio en la dirección de juego de ASVEL Villeurbanne, sin duda. No obstante, los franceses tienen otro veterano con mucho talento en la manija, además, un viejo conocido del Real Madrid Baloncesto, Thomas Heurtel. Si el aficionado del Real Madrid Baloncesto observa un roster en el que destacan el base francés o perfiles como Watson Jr o Seljaas, podría no preocuparse en exceso. Sin embargo, vienen de ganar 3 de sus últimos 4 partidos de Euroliga.

Nando De Colo return to Fenerbahçe Beko Istanbul pic.twitter.com/xXdZTHOmdV — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) January 4, 2026

El Real Madrid Baloncesto se medirá a un ASVEL Villeurbanne sin Nando De Colo, pero que ha sacado partidos adelante como el de Anadolu Efes, en el que Thomas Heurtel dejó 17 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes. En lo colectivo, el físico de sus aleros e interiores es su gran baza. Especialmente potentes en rebote ofensivo. Eso sí, sin ningún guarismo destacable en el cómputo general de la Euroliga.