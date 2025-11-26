El Real Madrid Baloncesto volvió a la senda de la victoria en Euroliga. Además, lo de Sergio Scariolo, además, lo hicieron ante Hapoel Tel Aviv, líder de la competición hasta el momento. Los blancos pelearon por la victoria en un duelo muy reñido y lograron alcanzarla. Todo ello, a pesar de no haber sido el día de estrellas como Edy Tavares, Trey Lyles o Theo Maledon.

Mario Hezonja se lleva los focos en el Real Madrid Baloncesto, para bien y para mal, y opaca al flamante fichaje

Si hay un protagonista indiscutible en el partido del Real Madrid Baloncesto, ese fue Mario Hezonja. El croata ya llegó al choque estando en el candelero por las declaraciones de Sergio Scariolo. La estrella croata fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración. Aun así fue capaz de sembrar de nuevo la polémica con un tiro absolutamente inexplicable, a falta de 8 segundos, ganando y con la cuenta de 14 reseteada. Los focos fueron para él, pero muchos se acordaron de Trey Lyles.

⁉️ ¿¿¿Qué ha hecho 𝐇𝐞𝐳𝐨𝐧𝐣𝐚???



El Real Madrid se lleva el triunfo en un partido con un final extraño por la decisión de Mario de lanzar tras el rebote. #EuroLeague pic.twitter.com/nSFgvaYV4O — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 25, 2025

El flamante fichaje del Real Madrid Baloncesto, Trey Lyles, venía siendo líder indiscutible del ataque blanco. Su capacidad anotadora parecía fuera de toda duda, pero ya acumula dos partidos de bajos porcentajes y poco protagonismo ofensivo. Por si fuera poco, su dupla con Tavares, que venía funcionando, fue la que peor +/- acumuló del equipo. Esto, en parte, tiene que ver con la pizarra de Scariolo y el buen rendimiento de Mario Hezonja.

¿Por qué Trey Lyles y el croata podrían ser vasos comunicantes?

A pesar de las innumerables diferencias que diferencian a las dos estrellas del Real Madrid Baloncesto, no dejan de ser jugadores con radios de acción similares. Durante el partido, varios fueron los sistemas utilizados por Sergio Scariolo para encontrar a Mario Hezonja en el poste bajo, situación en la que viene siendo dominante Trey Lyles. El americano quedó adscrito a un rol de tirador que abre campo con, además, poco acierto.

La presencia del criticado Mario Hezonja en el poste bajo, encontrando esos fade away tan característicos de su juego, además, solía complementarse con un Edy Tavares barriendo línea de fondo. Esta circunstancia dificultó mucho el espacio de juego de un Trey Lyles que, si bien es un buen tirador, también le gusta cortar, cargar rebote ofensivo… en definitiva, jugar cerca de aro. Con un protagonismo tan grande del croata en su habitual espacio de juego y, además, compartiendo pista con el caboverdiano, el último en llegar al Real Madrid Baloncesto estuvo realmente incómodo todo el choque.