La cantera del Real Madrid Baloncesto parece una fuente inagotable de talento. Los diamantes en bruto vienen dando de qué hablar en prácticamente todas las generaciones, pero especialmente prolíficas están siendo la 2009 y 2010. Tanto cadetes como Toni Garma y Rhys Robinson, del año 2010, hasta juniors como Fabian Kayser y Omer Kutulay hacen las delicias de los aficionados al baloncesto base.

La CAM se encomienda a la estrella del Real Madrid Baloncesto

La selección de la Comunidad de Madrid no tenía sencillo lograr el primer puesto en el grupo B del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. La Comunidad Valenciana era su gran rival para lograrlo, pero el talento de los madrileños acabó imponiéndose en el último encuentro de la fase. La hazaña, en buena medida, ha sido gracias a la actuación estelar de Rhys Robinson, canterano del Real Madrid Baloncesto.

Rys Robinson hizo recordar porque es uno de los grandes proyectos del baloncesto formativo del Real Madrid Baloncesto. En el duelo decisivo para lograr el primer puesto regaló una actuación realmente destacada. La perla madridista dejó 19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. A pesar de estar desacertado en el triple, con 1 de 5, las sensaciones que transmite en la pista son de líder absoluto.

Rhys Robinson está bien rodeado

Si en el Real Madrid Baloncesto la dupla Rhys Robinson – Toni Garma es temible, en el CE SSAA otros buenos escuderos también de la factoría blanca vienen acompañando y brillando. Daniel Ignacio Villalba y Marvis Víctor Ikponmwosa ‘Aikel’ están siendo otros de los jugadores más destacados del combinado de la capital de España en el torneo.

La CAM tiene a Rhys Robinson como líder indiscutible, pero en el propio torneo hay varios jugadores que merecen mucho la pena seguir. Andrés Crespo de la Comunidad Valenciana viene haciendo un torneo excelente. No menos destacado está siendo Izan Pérez, de Cataluña. Pablo Mera, también canterano del Real Madrid Baloncesto, representante del combinado gallego. El máximo anotador hasta la fecha es Pablo Calderín, que viste la camiseta canaria.

