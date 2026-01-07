El Real Madrid tuvo que volver a reaccionar ante el penúltimo de la Euroliga tras una primera parte en la que volvieron a aparecer errores y una preocupante falta de energía en el equipo. Los de Scariolo, muy dependientes de Tavares y Campazzo, llegaron a verse diez puntos por debajo en el marcador, lo que les obligó a remontar en la segunda mitad. Aunque el técnico italiano achacó esta falta de claridad en el juego a la derrota en el Clásico, hay síntomas que se repiten partido tras partido en el conjunto blanco.

Usman Garuba aparece para otra victoria del Real Madrid en Euroliga

La entrada de Usman Garuba, Andrés Feliz y Trey Lyles cambió radicalmente el partido en el último cuarto. Garuba impuso una intensidad decisiva que frenó las amenazas del ASVEL y fortaleció al Real Madrid desde la defensa. Por su parte, Lyles, elegido MVP del encuentro, aportó los puntos con un total de 21, mientras que Feliz imprimió el ritmo que el partido necesitaba en ese momento.

Garuba, con una aportación de cinco puntos y cuatro rebotes, fue uno de los jugadores más destacados y clave en la remontada madridista. Esta actuación del internacional español reabre un debate ya existente en la plantilla del Real Madrid: si es un jugador de rotación en la pintura que merece más minutos.

Los datos de minutos de Usman Garuba con el Real Madrid

A pesar de su impacto en partidos clave como el reciente ante el ASVEL, Usman Garuba sigue siendo uno de los jugadores con menos minutos en la plantilla del Real Madrid. En Euroliga promedia apenas 10:46 por encuentro, situándose como el segundo con menos tiempo en pista, solo por delante de David Kramer. En la ACB, sus cifras tampoco mejoran demasiado: 13:12 por partido, nuevamente el segundo con menos minutos, solo por delante de Procida.

Sin embargo, los números reflejan que su calidad defensiva supera con creces sus escasos minutos. Garuba lidera la valoración defensiva del equipo en la Euroliga junto a Tavares, con 111,5 puntos. Además, en estadísticas avanzadas, se sitúa entre los interiores más efectivos del equipo, con un Defensive Rating de 111,9, superior al de otros jugadores interiores con más minutos.

Estos datos evidencian que, aunque su presencia sea limitada, su influencia en el equipo —especialmente en defensa— suele ser decisiva, sobre todo cuando se necesita intensidad y control defensivo en momentos clave del partido.

Los mejores partidos de Usman Garuba con Real Madrid

Unicaja: 13 puntos, 0 asistencias y 3 rebotes

BAXI Manresa: 12 puntos, 0 asistencias y 9 rebotes

Fenerbahce: 10 puntos, 1 asistencia y 3 rebotes

San Pablo Burgos: 10 puntos, 2 asistencias y 4 rebotes

Bilbao Basket: 9 puntos, 1 asistencia y 6 rebotes



