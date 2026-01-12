La cantera del Real Madrid Baloncesto es una de las más prolíficas del viejo continente. Mientras joyas como Toni Garma o Rhys Robinson siguen desarrollándose con un futuro prometedor, otras, ya dieron el salto al baloncesto profesional y dejan destellos de su nivel en ligas de la talla de la NBA.

Una nueva irrupción joven en la NBA que vuelve a situar al Real Madrid Baloncesto en el mapa

A buen seguro que en la NBA muchas franquicias tienen presente el nivel de los jugadores formados en las inferiores del Real Madrid Baloncesto. Con Luka Doncic como estandarte, el sello de calidad de la factoría blanca tiene un valor a la hora de incorporar europeos a filas. Actualmente, Hugo González es uno de los nombres propios en este sentido. Sin embargo, no es el único y es que Egor Demin pide paso.

RT IF YOU LOVE EGOR DËMIN pic.twitter.com/bouRLyBAoS — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 8, 2026

Egor Demin ha sido en los últimos días uno de los jugadores que más está dando de que hablar. Su actuación frente a Orlando Magic, con especial peso en una ajustada prórroga, le puso en el mapa. 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias fueron sus guarismos, pero es que esas cifras vienen siendo habituales en sus choques recientemente. El ex del Real Madrid Baloncesto promedia 25 minutos y eso que su irrupción ha sido hace, relativamente, pocos días.

Scored all of BKN's 10 points in OT.

Scored 13 straight points between 4Q and OT.

Scored 18 points for the game.



Egor Dëmin was UNBELIEVABLE for Brooklyn tonight! pic.twitter.com/g2ao9RP23Q — NBA (@NBA) January 8, 2026

La historia de Egor Demin en el conjunto blanco

Es posible que muchos no recuerden el paso de Egor Demin por el Real Madrid Baloncesto por su breve presencia en el primer equipo. La perla que hoy brilla en la NBA fichó en edad cadete por el conjunto blanco. Desde un inicio fue un talento destacado, conquistando CTOs de España y Euroleague Basketball Next Generation Tournaments, siendo además protagonista. Otra prueba del buen ojo de los blancos pescando en Rusia.

✨ Los debutantes ✨

👉 Ismaila Diagne

👉 Egor Demin — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 7, 2023

La presencia de Egor Demin en el primer equipo del Real Madrid Baloncesto fue, cuanto menos, fugaz. Sin embargo, no por ello menos destacada. Su debut fue de segundos contra el Unicaja de Málaga. A pesar de ello, en aquel momento, su presencia en pista con tan solo 17 años ya fue un tema comentado en la prensa deportiva. En 2024 puso rumbo a la NCAA y su crecimiento le llevó a ser un pick 8 del Draft de la NBA.