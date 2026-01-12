El clásico en la Euroliga pone el foco en todos los seguidores de la competición en una semana donde el Real Madrid buscará tomarse la revancha contra el conjunto azulgrana. Uno de los jugadores más importantes de los madridistas, que está en un buen momento de forma, podría ser letal para los de Xavi Pascual si mejora esta faceta del juego.

Mario Hezonja, clave para ganar en ACB con el Real Madrid

El Real Madrid tuvo que trabajar más de lo previsto para imponerse al MoraBanc Andorra a domicilio (85-90), con Mario Hezonja como uno de los nombres propios del encuentro. El conjunto blanco sufrió en el arranque y volvió a conceder ventajas en la primera parte, pero supo reaccionar tras el descanso para consolidar una victoria clave que le permite afianzar el liderato de la ACB y encarrilar la primera plaza de cara a la Copa del Rey, asegurando así la condición de cabeza de serie.

Mario Hezonja fue uno de los referentes ofensivos del equipo de Sergio Scariolo, aunque con una actuación irregular. El croata terminó con 14 puntos y 5 rebotes en 24 minutos, destacando su efectividad cerca del aro con un 4 de 5 en tiros de dos. Sin embargo, no estuvo acertado desde la línea de tres puntos, donde solo convirtió 1 de 6 intentos, un aspecto que penalizó el ataque madridista durante varias fases del partido. Pese a ello, apareció en momentos importantes del tramo final para ayudar a asegurar el triunfo.

El triple: el aspecto a mejorar de Mario Hezonja con el Real Madrid

Mario Hezonja está siendo una pieza importante en el Real Madrid esta temporada, pero uno de los aspectos que debe mejorar es claramente su acierto desde la línea de tres puntos. En el triunfo ante el MoraBanc Andorra volvió a quedar reflejado este problema, que se ha repetido en varios encuentros recientes. Aunque su impacto ofensivo sigue siendo alto gracias a su capacidad para atacar el aro y forzar faltas, el tiro exterior no está acompañando con la regularidad esperada.

Las estadísticas confirman que este es el peor porcentaje en triples de Hezonja desde su llegada al Real Madrid. En la Liga Endesa 2025-26 está lanzando con un 32,8% desde el perímetro, muy por debajo de sus registros en campañas anteriores con el conjunto blanco, donde llegó a rozar el 40%. Mejorar su eficacia exterior será clave y puede resultar determinante de cara al próximo clásico contra el Barça Basket en Euroliga.

El último clásico ACB de Mario Hezonja con el Real Madrid