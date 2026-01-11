Varios equipos de la Liga Endesa ya analizan de cerca sus opciones de asegurarse uno de los ocho billetes para la Copa del Rey, que se disputará en Valencia en febrero. Unicaja Málaga y Kosner Baskonia, dos históricos de la ACB, ocupan actualmente los dos últimos puestos disponibles y deberán apoyarse en los números para certificar su presencia en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero.

¿Qué necesita Unicaja para estar en la Copa del Rey de baloncesto 2026?

Restan tres jornadas para definir los ocho equipos que disputarán la próxima edición de la Copa del Rey, así como para determinar qué conjuntos accederán a la cita de Valencia como cabezas de serie. Una batalla que quedará resuelta el próximo 25 de enero, con Unicaja Málaga —vigente campeón— situado actualmente en la séptima posición de la Liga Endesa, con un balance de 9-6 y dos victorias en sus últimos cinco compromisos.

El proyecto encabezado por Ibon Navarro mantiene intacto su objetivo de estar entre los ocho clasificados para la Copa del Rey en Valencia. Unicaja dio un paso clave en la última jornada tras imponerse a Valencia Basket (70-76) en el escenario que acogerá el torneo, un triunfo que refuerza sus opciones. Los malagueños saben que deberán repetir el resultado en los próximos compromisos ante Granada y UCAM Murcia, ambos en el Martín Carpena. Dos citas decisivas en las que, además, Unicaja aún conserva opciones de cerrar la fase como cabeza de serie.

¿Qué necesita Baskonia para estar en la Copa del Rey de baloncesto 2026?

Baskonia afronta un tramo final exigente, con tres compromisos ante Bàsquet Girona, Manresa y Joventut de Badalona. Un auténtico tour catalán para sellar su billete a una Copa del Rey que no disputa desde la edición de 2023, celebrada precisamente en Badalona. El conjunto dirigido por Paolo Galbiati llega lanzado, tras encadenar cuatro victorias consecutivas frente a Unicaja, San Pablo Burgos, Río Breogán y Andorra, y presenta además un sólido balance de 5-1 en el Buesa Arena.

Probabilidades Unicaja y Baskonia para estar en la Copa del rey de baloncesto

Unicaja Málaga

Unicaja parte con una posición sólida en la carrera por la Copa del Rey 2026 y depende en gran medida de sí mismo en las jornadas previas al corte. El conjunto malagueño maneja una alta probabilidad de clasificación, siempre que sea capaz de sumar al menos un triunfo en el tramo final de la primera vuelta.

Escenario favorable (70-80% de opciones)

Unicaja tendría prácticamente encarrilado el billete copero si logra ganar uno de sus próximos dos partidos y, además, sus rivales directos —Gran Canaria, Bilbao Basket o Casademont Zaragoza— no encadenan una racha prolongada de victorias.

Escenario intermedio (40-60%)

La situación se complicaría si los malagueños encadenan dos derrotas, aunque seguirían manteniendo opciones reales de clasificación siempre que conserven una buena diferencia de ‘average’ frente a los equipos que les persiguen en la tabla.

Escenario desfavorable (<30%)

El riesgo de quedarse fuera de la Copa aumentaría notablemente en caso de dos nuevas derrotas consecutivascombinadas con una racha ganadora de sus perseguidores directos, lo que podría provocar un vuelco en la zona media-alta de la clasificación.

Conclusión: Unicaja llega al tramo decisivo con margen de error, pero sumar al menos una victoria antes del corte se perfila como el factor clave para asegurar su presencia en la Copa del Rey 2026.

Baskonia

Baskonia se mantiene en la zona de clasificación para la Copa del Rey, moviéndose alrededor de la séptima posición, aunque con menos colchón que otros rivales directos como Unicaja. Su margen de error es limitado en un tramo decisivo de la temporada.

Un contexto muy ajustado

La lucha por los puestos 7.º y 8.º está especialmente comprimida, con equipos como Dreamland Gran Canaria o Bilbao Basket muy cerca en el balance de victorias, lo que obliga a Baskonia a no fallar en exceso. A ello se suma cierta irregularidad reciente, un factor que puede penalizar si se encadenan resultados negativos.

Opciones reales (50-60%): Baskonia mantendría muchas papeletas de estar en la Copa si es capaz de sumar al menos una victoria en las próximas dos jornadas y evita que sus rivales directos le superen en el average general o particular.

Escenario de riesgo (<40%): La clasificación se complicaría seriamente en caso de dos derrotas consecutivas, especialmente si Gran Canaria, Bilbao u otros perseguidores igualan o superan su balance.

Conclusión: Baskonia cuenta con menos margen que Unicaja, pero sigue dependiendo en buena parte de sí mismo. Sus opciones de Copa pasan por ganar partidos clave ante rivales directos y, sobre todo, evitar una mala racha en el tramo final previo al corte.