La salida de uno de los jugadores más importantes del pasado proyecto de Unicaja ha dejado una huella difícil de borrar. Este fin de semana se volverán a reencontrar en la pista y los datos demuestran por qué ha sido la baja más significativa del verano en el conjunto de Ibon Navarro. Los fichajes que realizó el club todavía intentan cubrir esta marcha, que ya es fundamental en Valencia Basket.

Unicaja añora a uno de los pilares del Valencia Basket: Kameron Taylor

La salida de Kameron Taylor el pasado verano ha dejado un vacío en Unicaja que el equipo está notando sobre la pista, convirtiéndose en la pérdida más dolorosa de la plantilla. Su capacidad para tomar decisiones adecuadas e inteligentes y aportar intensidad defensiva, un factor clave en el estilo de Ibon Navarro, hacía que el engranaje funcionara a la perfección. El alero no solo sumaba puntos, sino que ofrecía una consistencia que este curso no se está viendo.

Todo ello ha convertido a Kameron Taylor en un jugador esencial para Pedro Martínez en el Valencia Basket. Sus números en la temporada 2025-26 muestran una clara mejora respecto a su último curso en Unicaja: promedia 11,7 puntos y 4,2 rebotes en 22,8 minutos por partido, con un acierto del 57,4 % en tiros de campo y un 54,2 % en triples. Además, es el jugador que más minutos promedia en la plantilla y el segundo máximo anotador del equipo.

Ibon Navarro y lo que aportaba Kameron Taylor a Unicaja

Ibon Navarro ha hablado en la previa sobre la importancia de Kameron Taylor en el Valencia Basket y no ha ocultado la admiración por el rendimiento que está ofreciendo en el Roig Arena: “No es una sorpresa que esté a un nivel top. Es un jugador diferencial y es ‘el jugador’ que hemos perdido este verano. Ellos hicieron la inversión porque sabían lo que nosotros ya sabíamos”.

En cuanto a su impacto en el juego, el técnico cajista ha confirmado lo que ha perdido la plantilla con su marcha: “No hay muchos jugadores con la capacidad que tiene para rebotear y jugar uno contra uno”. Además, el entrenador de Unicaja ha enviado un mensaje de confianza a otro de sus exjugadores ahora en el Valencia Basket, Yankuba Sima, cuyo inicio no está siendo el esperado en el conjunto taronja: “A Yankuba le ha pasado como a Jean Montero, con lesiones y entradas y salidas. Demostrará el jugador que es”.

¿Cuándo y dónde es el Valencia Basket vs Unicaja de ACB?

Valencia Basket y Unicaja se verán las caras este sábado 10 de enero en el Roig Arena a las 18:30 horas. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa, podrá seguirse en directo a través de DAZN, plataforma que contiene los derechos de la competición en España.