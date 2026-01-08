Hay situaciones en la Euroliga que siguen sorprendiendo. No es la primera vez que ocurre esta temporada, pero durante el duelo entre Virtus y Zalgiris del pasado martes, una decisión de Tomas Masiulis hizo que, por unos instantes, el protagonismo se alejara de la pista.

Masiulis rompe la Euroliga: el inesperado gesto que dejó a todos boquiabiertos

Tomas Masiulis, entrenador de Zalgiris Kaunas, sorprendió a todos durante el partido contra Virtus Bologna al firmar y presentar una protesta formal en medio del encuentro. No se trató de un gesto simbólico: el técnico consideró que ciertas irregularidades en la pista habían afectado directamente el desarrollo del juego y decidió actuar de inmediato.

WOW… WHAT IS TOMAS MASIULIS DOING AT THE SCORE TABLE IN THE MIDDLE OF THE GAME ?? 😳🏀✍️



He literally sat down and started writing for several seconds 😮🔥 pic.twitter.com/bhzLDxwanj — SKWEEK (@skweektv) January 6, 2026

El motivo de la protesta estuvo vinculado a la presencia de personal adicional en la cancha en momentos decisivos, lo que, según Zalgiris, obstaculizó las transiciones rápidas y la estrategia del equipo. Masiulis no esperó a que el partido concluyera para formalizar su reclamo, demostrando su compromiso con la defensa de las normas y la competitividad de su plantilla. Finalmente, Zalgiris cayó 83-79 ante Virtus Bologna en un duelo ajustado de la Jornada 20 de la Euroliga. Tras ese resultado, el equipo lituano ocupa la novena posición en la clasificación, con un récord cercano a 11 victorias y 9 derrotas en la fase regular.

Una protesta que ya hemos visto antes: siguiendo el ejemplo de Pedro Martínez

Este movimiento también refleja la capacidad de Masiulis para tomar decisiones firmes bajo presión, un rasgo que lo ha caracterizado desde su llegada al banquillo de Zalgiris. La Euroliga, por su parte, analizará la situación y determinará si corresponde alguna acción correctiva, mientras que el gesto del entrenador lituano se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada. Cabe recordar que Pedro Martínez hizo lo propio hace unas semanas, presentando también una protesta formal durante un partido de Euroliga, lo que demuestra que no se trata de un gesto aislado en la competición.

📰



Cas 👉 Comunicado oficial: Partido en Jerusalem



Valencia Basket, que ha estado en comunicación con @EuroLeague durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de… pic.twitter.com/1fJKePhJSq — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 18, 2025

Con esta acción, Masiulis demuestra que cada detalle en el juego cuenta y que no dudará en usar los mecanismos oficiales para proteger los intereses de su equipo, incluso en los instantes más tensos de un partido.