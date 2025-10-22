Barça Basket y Zalgiris Kaunas se miden en la jornada 6 de Euroliga en un duelo apasionante. Los lituanos son uno de los rivales más fuertes a batir a juzgar por su arranque en competición europea. El cuadro azulgrana suele dar su mejor versión cuando suena el himno del torneo del viejo continente, pero en frente tendrá un jugador difícil de parar y que, además, tiene algunas de las características que más daño le hacen a los culés.

Un equipo plagado de ex ACB y su estrella buscan tumbar al Barça Basket aprovechando su talón de Aquiles

Nigel Williams-Goss llegó a Zalgiris en calidad de estrella, pero el jugador franquicia del cuadro de Tomas Masiulis está siendo otro jugador con pasado en Liga Endesa, Sylvain Francisco. El ex de Manresa está jugando un baloncesto de altísimo nivel. Su capacidad de ser vertical y su juego de 2×2 con Moses Wright y Laurynas Birutis ha puesto al combinado lituano entre los mejores equipos, por sensaciones, en lo que va de Euroliga. El Barça Basket buscará frenar ese juego de pick and roll que tanto daño suele hacerle.

No doubt. The best ballhandler in the @EuroLeague. 🔋 pic.twitter.com/QfZrT1zKP6 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 20, 2025

Sylvain Francisco está demostrando ser toda una superestrella de la competición. Sin embargo, la confección de la plantilla no deja tampoco que desear. El éxito del rival del Barça Basket en Euroliga radica en un plantel muy equilibrado. Dos generadores élite como el francés y Williams-Goss llevan la manija; Moses Wright y Laurynas Birutis dominan la pintura y jugadores como Butkevicius y Dustin Sleva aportan ese tiro exterior y ese juego sin balón, que tanto abre la pista para el juego de 2×2.

El FC Barcelona, ante varios viejos conocidos de ACB

Williams-Goss y su pasado madridista, Laurynas Birutis en Obradoiro o Dustin Sleva y su paso por UCAM Murcia son algunos de los ejemplos de jugadores que militaron en Liga Endesa y que, además, están brillando en el cuadro de Masiulis. Sin embargo, de entre todos ellos, la gran amenaza para este Barça Basket es Sylvain Francisco. La explosión en Baxi Maresa queda lejos, pero es que el francés no ha dejado de crecer.

EuroLeague team captains have voted Sylvain Francisco as the best ball handler in the league. 🔥 pic.twitter.com/CnJIYRZED7 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 20, 2025

En la presente Euroliga el baloncesto de Sylvain Francisco se ha disparado. Más de 13 puntos y casi 7 asistencias por partido le convierten en uno de los talentos más diferenciales, sobre todo en ese juego de pick and roll, de toda la competición. Además, su escasa altura y su excepcional cambio de ritmo y dirección le convierten en un jugador complicado para Satoansky. Punter, Brizuela, Marcos… podrían sufrir, y de qué manera, emparejados con él. Sobre todo, dada la poca ayuda que los interiores culés suelen aportar a ese tipo de situaciones.