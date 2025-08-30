El Eurobasket 2025 tenía su plato fuerte este sábado 30 de agosto, con la disputa de partidos más que interesantes, como el Alemania vs Lituania o el Francia vs Eslovenia, una prueba de fuego para los de Luka Doncic, que sucumbieron ante una selección francesa que tuvo una estrella inesperada y que empañó su actuación en el último instante.

El mejor Sylvian Francisco tumba a la Eslovenia de Luka Doncic

Francia logró una importante victoria sobre Eslovenia (103‑95) en la jornada del sábado 30 de agosto en el EuroBasket 2025, cimentada en una gran actuación de Sylvain Francisco, que brilló con 32 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 robos, que lo consolidaron como el motor ofensivo del equipo en un encuentro muy disputado.

Uno de los aspectos más destacables del partido de Sylvain Francisco fue su efectividad en los tiros libres, tras encestar los 12 intentos desde la línea que tuvo, algo que aportó estabilidad en momentos cruciales y sirvió para reforzar la confianza de los galos en ataque.

Todo ello ante un Luka Doncic que volvió a ser la figura estrella de Eslovenia, firmando 39 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero que no fue suficiente para frenar el ímpetu francés, con una selección de Francia remontó con un parcial definitivo y selló la victoria gracias a su cohesión colectiva y en parte la energía ofensiva de Francisco.

Y es que fue en el comienzo del segundo cuarto cuando igualó el marcador, y aportó un decisivo 8‑0 en el último cuarto para terminar por quebrar a Eslovenia, siendo Francisco, junto a Okobo, Coulibaly y Sarr las piezas claves.

La jugada que empañó el cierre de Francia vs Eslovenia

El partido también registró un episodio caliente: con el resultado prácticamente decidido, Sylvain Francisco anotó una canasta cuando los jugadores ya se daban la mano finalizando el encuentro y recibió una falta técnica, lo que generó un pequeño conflicto junto al esloveno Gregor Hrovat, quien también fue sancionado con técnica.

Luka goes to shake hands before a late bucket, leading to a little scuffle at the end of the France Slovenia game. pic.twitter.com/z28sjm98rw — Raj C. (@RajChipalu) August 30, 2025

Con esta victoria, Francia se queda líder del grupo D con dos victorias, mientras Eslovenia sigue abajo en la tabla con dos derrotas, al igual que Islandia, que cierra clasificación.