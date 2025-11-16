Valencia Basket se mantiene en lo más alto de la ACB tras sumar una nueva victoria que refuerza su liderato. El equipo ‘taronja’ superó a La Laguna Tenerife por 96-76 y sigue líder con un balance de 6-1 en siete jornadas. Los de Pedro Martínez volvieron a mostrar un juego coral en el que todos aportaron, aunque uno de los fichajes ha sobresalido por encima del resto, convirtiéndose ya en una referencia de la plantilla.

Kameron Taylor se sale con Valencia Basket

Valencia Basket tiene muchos motivos para ocupar el primer puesto de la ACB en solitario, pero uno de ellos se debe a un fichaje del verano que se ha convertido en uno de los mejores refuerzos del campeonato en este inicio de curso. En el triunfo contra La Laguna Tenerife, Kameron Taylor fue el principal referente ofensivo, aportando desde la media distancia y la pintura, para terminar con 23 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración.

El conjunto ‘taronja’ se apoyó en la potencia del alero estadounidense y en el buen nivel de Reuvers y Montero para doblegar a los de Vidorreta. Con esta actuación, Taylor firmó su mejor partido desde que viste la camiseta del Valencia Basket. Además, atraviesa un gran momento de forma: suma 48 puntos en los últimos tres encuentros de ACB, disputando un total de 61 minutos.

Al detalle: los números de Kameron Taylor con Valencia Basket y Unicaja

Tras dejar Unicaja como uno de los líderes del equipo de Ibon Navarro, la adaptación de Kameron Taylor al Valencia Basket ha sido rápida y excelente, dando un salto claro en sus números en ACB. Su promedio de puntos ha crecido de 10,6 a 13,4 por partido, con un acierto mucho más alto en tiros de campo y, especialmente, desde la línea de tres, donde ha pasado del 40,2% al 76,9%, convirtiéndose en el mejor jugador de toda la competición en esta estadística. Además, ha mejorado su eficiencia global, pasando de 12,7 a 17,4 de valoración por encuentro.

El crecimiento de Taylor no solo se aprecia en los puntos, sino también en su impacto general sobre el juego. Aunque sus rebotes y asistencias se mantienen en torno a 4 y 2,6 respectivamente, su influencia es más completa en un estilo basado en transiciones rápidas. Esta evolución ha convertido al estadounidense en uno de los principales referentes de Pedro Martínez dentro de la plantilla.

Últimos partidos de Kameron Taylor en ACB con Valencia Basket