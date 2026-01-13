El mercado de la ACB se está moviendo esta semana debido a las posiciones que no están cubiertas y a la apuesta de muchos clubes por realizar fichajes que les permitan cuadrar y completar sus respectivas plantillas. Uno de ellos es el BAXI Manresa, que espera solventar una de sus principales carencias con un refuerzo de última hora, un jugador con experiencia en Europa y números adecuados para las necesidades del equipo dirigido por Diego Ocampo.

BAXI Manresa se refuerza con Pauly Paulicap

El BAXI Manresa ha reforzado su juego interior con la llegada de Pauly Paulicap, pívot estadounidense de 28 años, que firma hasta el final de la temporada. El jugador llega procedente del Promitheas Patras, donde ha competido tanto en la liga griega como en la Basketball Champions League, promediando 6,6 puntos y 2,6 rebotes por partido.

El fichaje de Pauly Paulicap responde a la necesidad del conjunto del Bages de ganar solidez bajo los aros. En sus anteriores experiencias en Chipre e Italia, así como en su formación universitaria en la NCAA, el interior americano ha demostrado su capacidad atlética y su habilidad para capturar rebotes, uno de los puntos débiles del BAXI Manresa. A falta de su adaptación a una competición tan exigente como la ACB, esta incorporación se ajusta a las necesidades del equipo.

El por qué del fichaje de Pauly Paulicap por BAXI Manresa

El BAXI Manresa ha decidido acudir al mercado como respuesta directa a uno de sus principales déficits esta temporada: el control del rebote. El equipo del Bages se sitúa en la zona baja de la Liga Endesa tanto en rebotes totales (34,5 por partido, 13.º) como en rebotes ofensivos (11,4, 14.º), cifras que reflejan las dificultades para imponer presencia física cerca del aro.

Ante esta carencia, el club ha priorizado un perfil claramente defensivo como el del pívot estadounidense, que encaja como una pieza funcional más que como un referente ofensivo. Su intensidad, agresividad en el cierre del rebote y capacidad para competir cada balón suelto buscan corregir una debilidad estructural del equipo, especialmente frente a pívots dominantes de la liga. Manresa no necesitaba sumar puntos interiores, sino elevar el nivel de dureza y regularidad en la pintura.

Plantilla BAXI Manresa 2025-26

Bases: Dani Pérez, Ferran Bassas, Hugo Benítez, Retin Obasohan, Gerard Fernández.

Escoltas: Eli Brooks, Max Gaspà.

Aleros: Álex Reyes, Agustín Ubal, Gustav Knudsen, Ferran Torreblanca.

Ala-pívots: Marcis Steinbergs, Louis Olinde.

Pívots: Pierre Oriola, Grant Golden, Kaodirichi Akobundu, Pauly Paulicap.