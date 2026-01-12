Hay jugadores en la Euroliga que no entran en los planes de sus entrenadores y que llevan tiempo buscando nuevos proyectos en el mercado. Uno de ellos, que interesó a Barça Basket el pasado verano, ha vuelto a copar las portadas de los medios de comunicación y su situación está cerca de resolverse, con Dubai BC al acecho de su fichaje.

Bruno Caboclo a un paso de fichar por el Dubai BC

Tal y como ha informado el periodista Donatas Urbonas, de BasketNews, Bruno Caboclo está muy cerca de cambiar de aires y todo apunta a que su próximo destino será Dubái BC. El pívot brasileño, actualmente vinculado al Hapoel Tel Aviv, no entra en los planes deportivos del club y su salida parece inminente.

En ese contexto, Dubai Basketball se ha colocado como la principal opción para hacerse con sus servicios, especialmente tras la marcha casi confirmada de Sertac Sanli, cuyo hueco en la pintura necesita un reemplazo de garantías. A pesar de no haber disputado partidos esta temporada por problemas físicos, Caboclo, que interesó al Barça Basket el pasado verano, sigue teniendo un cartel importante en el baloncesto internacional.

La situación de Bruno Caboclo en la Euroliga con Dubai BC

A lo largo de los últimos meses, y tras su situación en el Hapoel Tel Aviv, donde no cuenta para Dimitris Itoudis, Bruno Caboclo ha despertado interés en varios mercados. Equipos de Rusia preguntaron por su situación, con rumores que apuntaban al CSKA de Moscú —opción que fue desmentida—, además del interés de un par de clubes griegos, entre ellos el AEK Atenas. Sin embargo, Dubai BC puede ofrecerle la oportunidad de continuar en la Euroliga y su fichaje está al caer.

Lo que ya es seguro es que Bruno Caboclo no volverá a jugar con el Hapoel. La buena noticia para Dubai BC, en caso de que acabe incorporándolo, es que no está inscrito en la Euroliga, por lo que podría disputar la competición con otro club. El pívot brasileño, en la liga israelí, ha promediado 10,6 puntos, 4,8 rebotes y 0,5 asistencias por partido en un total de 17 encuentros.

Plantilla Dubai BC 2025-26

Bases: Nate Mason, Taran Armstrong, McKinley Wright IV

Escoltas: Aleksa Avramovic, Boogie Ellis, Klemen Prepelic, Kosta Kondic

Aleros: Dzanan Musa, Nemanja Dangubic, Dwayne Bacon, Awudu Abass, Justin Anderson, Matt Ryan

Ala-pívots: Davis Bertans

Pívots: ¿Sertac Sanli?, Mfiondu Kabengele, Filip Petrusev, Kenan Kamenjas