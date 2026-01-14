Coviran Granada luchará con todo por mantenerse en la Liga Endesa pese a las bajas sufridas por el camino y ya trabaja en la búsqueda de refuerzos que encajen en el sistema de Arturo Ruiz y puedan incorporarse de inmediato. El primer gran objetivo, prácticamente cerrado, apunta al fichaje de un base capaz de aportar desde la dirección, alternar minutos en el puesto de escolta y sumar puntos junto a Lluís Costa y Jonathan Rousselle, con dos nombres que ya aparecen en escena como principales candidatos.

Óscar Fernández avanzó en PTV Granada que el club tiene encarrilada la llegada de un nuevo base, a la espera de su anuncio oficial, con el claro objetivo de pelear por la permanencia. Un mensaje que también subrayó Arturo Ruiz ante los micrófonos de COPE Granada, dejando clara la ambición del equipo: “lo vamos a dejar todo en la pista”.

Un reto exigente que tendrá su primera parada el 17 de enero en el Martín Carpena ante Unicaja Málaga, en el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa. Un partido en el que ya podría debutar el nuevo fichaje de Coviran Granada. Los nombres que toman fuerza son Medhy Ngouama y Brandon Taylor, dos combos de backcourt con capacidad para asumir la dirección del juego y aportar anotación, un factor indispensable para el equipo.

Brandon Taylor se encuentra sin equipo tras su salida de la Virtus Bolonia y cuenta con experiencia en la Liga Endesa después de su paso por Baxi Manresa y Leyma Coruña. Con unos promedios de 4,1 puntos y 3,3 asistencias en siete partidos disputados en la liga italiana, es uno de los nombres que baraja Coviran Granada. No obstante, desde Piratas del Basket apuntan que en estos momentos Peristeri ha puesto sobre la mesa una oferta económica superior.

Merci Mehdy 🤝



La pige médicale de Mehdy Ngouama arrivant à sa fin, l’ensemble du club le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/YhVfafG9Mz — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 12, 2025

El mejor posicionado sería Mehdy Ngouama, ya que desde Granada —tal y como confirma el perfil de X Alhambasket— se apunta a que el jugador francés está muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de Arturo Ruiz. El base, de 30 años, se encuentra libre tras finalizar su etapa en el ASVEL y también cuenta con experiencia en la ACB, donde defendió las camisetas de Fuenlabrada y Dreamland Gran Canaria, disputando un total de 24 encuentros entre ambas etapas. En la presente temporada, Ngouama promedió 5 puntos y 2 asistencias en siete partidos de la liga francesa.



