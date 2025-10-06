Aunque la Euroliga ya ha vivido dos jornadas frenéticas en apenas una semana, los equipos no paran de mejorar sus plantillas y las direcciones deportivas acuden al mercado de fichajes en busca de refuerzos que sean determinantes para este inicio de curso. Un ex de Gran Canaria, que llegó a la ACB en el tramo final de la pasada temporada, ahora ficha por un club potente de la Euroliga.

Mehdy Ngouama nuevo fichaje de ASVEL Villeurbanne en Euroliga

El ASVEL Villeurbanne ha reforzado su plantilla tras la lesión de Shaquille Harrison, incorporando a Mehdy Ngouama como sustituto natural. El base francés de 30 años, finalista de la Eurocup 2024 con el Paris Basketball, llegó este lunes a Villeurbanne y debutará en la Euroliga este jueves ante el Real Madrid. Su fichaje busca cubrir la ausencia de jugadores clave y aportar frescura a un equipo reducido por las lesiones de Thomas Heurtel y Nando De Colo.

Mehdy Ngouama, que la pasada temporada jugó con JL Bourg, Le Mans y Gran Canaria en ACB, llega con experiencia en varias ligas europeas y un historial destacado desde el banquillo. Con energía y versatilidad, el base está listo para asumir protagonismo en la Euroliga, aportando dinamismo a la rotación del ASVEL y reforzando un equipo que afronta la temporada con una plantilla limitada.

El paso de Mehdy Ngouama por ACB en el Gran Canaria

El Gran Canaria decidió fichar a Mehdy Ngouama para reforzar su rotación tras la grave lesión del ex del Real Madrid Carlos Alocén. El base francés, con experiencia en la ACB y un amplio recorrido en Francia, llegó con un contrato temporal de un mes, aunque se prolongó durante toda la temporada.

Durante su paso por el conjunto amarillo, Ngouama tuvo un papel destacado en la Eurocup, promediando 6,1 puntos y 1,4 rebotes, y dejando actuaciones memorables, como los 18 puntos y 2 asistencias ante Umana Reyer Venecia en octavos de final. Aunque solo disputó un encuentro en ACB, su aporte fue fundamental y sumó 11 puntos, 1 rebote y 2 asistencias frente a Coviran Granada.

Plantilla ASVEL Villeurbanne 2025/26

Bases: Adam Atamna, Thomas Heurtel, Glynn Watson, Mehdy Ngouama

Escoltas: Nando De Colo, Marvyn Wade, Edwin Jackson

Aleros: David Lighty, Bodian Massa

Ala-Pívots: Shaquille Harrison, Melvin Ajinça, Armel Traoré

Pívots: Zachary Seljaas, Mbaye Ndiaye, Bastien Vautier

Entrenador: Pierric Poupet