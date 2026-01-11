Arturo Ruiz aún no se ha estrenado al frente del banquillo del Covirán Granada —lo hará en unas horas ante el Barça Basket en el Palau— y el club ya afronta un serio contratiempo. Desde Turquía y el portal Encestando apuntan a una inminente salida de la gran estrella del proyecto, una operación que estaría ya cerrada y a la espera únicamente del anuncio oficial, previsto para las próximas horas.

Matt Thomas dejará Covirán Granada y se va al Besiktas

Estuvo muy cerca de abandonar el equipo rumbo a la Euroliga hace apenas unas semanas, pero Matt Thomas acabó siendo protagonista en los últimos encuentros bajo la dirección de Ramón Díaz, firmando 15 puntos ante Tenerife y otros 15 frente a San Pablo Burgos. Esta vez, la salida sí será definitiva: el escolta dejará el Covirán Granada para incorporarse al Besiktas, actual líder de la liga turca con un balance de 13-2.

📊 En el partido del sábado, Matt Thomas alcanzó el hito de los 1⃣0⃣0⃣0⃣ puntos en Liga Endesa.



💪 ¡Enhorabuena, Matt!

El escolta de Wisconsin firmó por el conjunto nazarí el pasado 24 de agosto y, desde el primer momento, se convirtió en una pieza clave del sistema. Sus números así lo reflejan: 14,6 puntos y 2,3 rebotes por partido, con un sobresaliente 46 % de acierto desde la línea de tres. La gran incógnita ahora es saber si Matt Thomas estará disponible para el encuentro del Covirán Granada en el Palau ante el Barça, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa. El estadounidense forma parte de la expedición que ha aterrizado en Barcelona.

Su posible salida supondría un golpe duro para los intereses del Covirán Granada y para su nuevo entrenador, inmerso en la compleja lucha por la permanencia en la ACB, especialmente por el escaso margen de maniobra existente para encontrar en el mercado un perfil similar al de Matt Thomas.

Fichaje top para el proyecto de Besiktas

Con experiencia en Euroliga tras su paso por Panathinaikos y ALBA Berlín, Matt Thomas aterrizará en el Besiktas para reforzar la rotación de Alimpijevic tanto en la liga turca como en la Eurocup. El conjunto otomano incorpora así un perfil ofensivo de alto valor: un tirador capaz de generar ventajas y ordenar el juego sin necesidad de monopolizar el balón.

Su fichaje no será el último. Desde Turquía apuntan a que el club continúa rastreando el mercado en busca de un nuevo pívot y referencia interior para un sistema liderado por jugadores como Jonah Mathews, Devon Dotson y Ante Zizic.