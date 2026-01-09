El mercado de la Euroliga siempre tiende a fijarse en la NBA, tanto en verano como durante la temporada. Un jugador que ha despertado el interés de media Europa en los últimos meses ha llamado ahora la atención del Maccabi Tel Aviv, que trata de convencerle para dejar la competición estadounidense y debutar en el baloncesto europeo, donde podría convertirse en una pieza importante y rendir como un recurso muy útil para el equipo.

Maccabi Tel Aviv se interesa en Charles Bassey

Tal y como ha informado el insider Matteo Andreani, el Maccabi Tel Aviv ha mostrado un fuerte interés en las últimas horas por hacerse con los servicios de Charles Bassey y trabaja para convencerle de dar el salto definitivo a la Euroliga. El conjunto israelí ve en el pívot nigeriano una pieza ideal para reforzar su juego interior gracias a su físico y su capacidad de intimidación en la pintura.

Sin embargo, el propio jugador siempre ha mantenido como prioridad prolongar su carrera en la NBA, una idea que ha marcado todas sus decisiones en los anteriores mercados. En los últimos meses, sobre todo desde el pasado verano, Bassey ha despertado el interés de media Europa, con clubes potentes como Real Madrid, Partizan y Panathinaikos que han mostrado interés en él.

¿Qué podría aportar Charles Bassey al Maccabi Tel Aviv en Euroliga?

La posible llegada de Charles Bassey al Maccabi Tel Aviv aportaría, sobre todo, un salto físico en el juego interior. En la temporada 2025-26, el jugador nigeriano ha vuelto a demostrar, jugando minutos repartidos entre la NBA y la G League, que es un pívot muy productivo cuando dispone de tiempo en cancha: en la liga de desarrollo está promediando 17,6 puntos y 11 rebotes, con más de un 60 % en tiros de campo, mostrando gran capacidad para castigar en segundas oportunidades.

Para un Maccabi que ya es competitivo en rebote ofensivo pero sufre más atrás, Bassey podría marcar diferencias como finalizador de pick and roll, generador de puntos fáciles y presencia constante en el rebote. En defensa, su impacto podría ser todavía mayor. El equipo israelí ha mostrado números irregulares en rebote defensivo y protección del aro, y ahí Bassey encaja perfectamente: intimida, tapa tiros y ocupa mucho espacio, algo que ayudaría a reducir el alto porcentaje de acierto rival y a mejorar la valoración defensiva.

Plantilla Maccabi Tel Aviv 2025-26

Bases: Tamir Blatt, John DiBartolomeo, Jeffrey Dowtin Jr

Escoltas: Iffe Lundberg, Lonnie Walker IV, Jimmy Clark III

Aleros: Jaylen Hoard, O’Shay J. Brissett, William Rayman, Gur Lavi

Ala-pívots: TJ Leaf, Roman Sorkin

Pívots: Marcio Santos, Zachary Hankins