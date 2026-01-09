El mercado Euroliga sigue dando de que hablar con movimientos interesantes de cara al segundo tramo de temporada, pero también con noticias sorprendentes con el futuro de algunos pilares de proyectos importantes de la competición. Panathinaikos, que está viviendo una campaña irregular, podría sufrir una salida muy dolorosa.

Ataman podría dejar el proyecto Euroliga de Panathinaikos

El Panathinaikos atraviesa un momento de incertidumbre en plena Euroliga, ya que Ergin Ataman ha dejado dudas sobre su continuidad más allá de esta temporada. Pese a tener contrato hasta 2027, el entrenador turco ha declarado que su permanencia dependerá de los resultados, advirtiendo que si no logran ganar la Euroliga o la Liga griega, podría abandonar el club.

Esta temporada, el equipo griego ha mostrado irregularidad tanto en la competición doméstica como en Europa. Aunque sigue en la parte alta de la Liga griega y ocupa la séptima posición en la Euroliga, las derrotas recientes y la tensión en el vestuario han generado un clima de preocupación, dejando el futuro del proyecto del Panathinaikos en el aire.

Partizán se reajusta con la salida de Tyrique Jones

El Partizán de Joan Peñarroya intenta poner fin a la crisis que sacude al equipo tras la salida de Obradovic. La marcha de Tyrique Jones al Olympiacos, centro de todas las críticas por parte de la afición pese a sus buenos números, permite al entrenador trabajar con menos presión y reorganizar el juego interior del equipo.

Aun así, el trabajo de Peñarroya no termina con la salida de Jones. La situación con Jabari Parker sigue siendo un reto: el jugador ha vuelto a tener protagonismo en la rotación, pero su posición dentro de la entidad sigue siendo incierta, y si se encuentra una solución satisfactoria para ambas partes, podría concretarse próximamente.

Charles Bassey interesa a Maccabi Tel Aviv

El Maccabi Tel Aviv busca reforzar su juego interior y ha mostrado interés en las últimas horas por Charles Bassey, tratando de convencer al pívot nigeriano de dejar la NBA para debutar en la Euroliga. Su capacidad de intimidación en la pintura lo convierte en una pieza clave para el equipo israelí, que busca mejorar su rebote tanto defensivo como ofensivo. Bassey ha tenido varios pretendientes potentes en Europa, como Panathinaikos o Real Madrid.