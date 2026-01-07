La exigencia de la Euroliga es tal que mantener un proyecto durante varias temporadas está al alcance de muy pocos clubes. El Panathinaikos, recientemente campeón y uno de los proyectos más ambiciosos de todo el continente, no está viviendo la mejor campaña de su historia, y se avecinan posibles cambios. De hecho, la persona más importante de toda la entidad ha dejado dudas sobre si continuará en el equipo el próximo año.

Ataman no asegura su continuidad en Panathinaikos

Después de acumular dos derrotas consecutivas en la Euroliga, Ergin Ataman ha lanzado un mensaje contundente sobre su futuro en el banquillo verde, asegurando que su continuidad no dependerá del contrato que le une al club hasta 2027, sino de los resultados deportivos: “Confío plenamente en mis jugadores y en este equipo, pero quiero marcar un reto muy claro. Si al final de la temporada no ganamos la Euroliga o la Liga griega, dejaré Atenas“.

De cara a su futuro, Ataman ha querido recalcar que su ultimátum no es una amenaza, sino una muestra de compromiso con el proyecto: “Tengo un año más de contrato garantizado, pero eso no es lo importante”. No obstante, el entrenador confía en revertir la situación y ha recordado que la plantilla es competitiva para luchar por todos los títulos, a pesar de los fichajes que puedan llegar próximamente.

El rendimiento de Panathinaikos con Ataman esta temporada

El Panathinaikos está viviendo una temporada irregular tanto en la Liga griega como en la Euroliga, con más ruido alrededor del equipo que en otras campañas. En el campeonato doméstico, los de Ataman siguen instalados en la zona alta y cumplen con el objetivo de pelear por el título, pero su rendimiento no termina de transmitir solidez, especialmente en los partidos de mayor exigencia. El equipo es segundo, con un balance positivo de 11-1, por detrás de un Olympiacos que permanece invicto.

En la Euroliga, el conjunto griego se mantiene en la lucha por los puestos de playoff, concretamente en la séptima posición con un balance de 12-8, pero las últimas derrotas, especialmente en el derbi, han hecho mucho daño. Además, la figura de Ataman y el desgaste que supone se reflejan en la gestión del vestuario, donde el técnico ha reprochado públicamente a sus jugadores en más de una ocasión. Esa tensión interna, unida a la irregularidad en el juego, explica el momento delicado que atraviesa el Panathinaikos en ambas competiciones y las recientes palabras del entrenador.

Calendario Panathinaikos mes de enero

Stoiximan GBL (Liga griega)

11/01/2026 – Panathinaikos vs Peristeri

18/01/2026 – PAOK vs Panathinaikos

25/01/2026 – Panathinaikos vs Maroussi

Euroliga