En un movimiento que sacude el panorama de la Euroliga, Panathinaikos ha cerrado una renovación que puede marcar una era. El club ateniense, último campeón continental griego, blinda a una de sus piezas más decisivas con un acuerdo que apunta a la continuidad del éxito. La identidad del protagonista es conocida por su inteligencia táctica, sangre fría en los momentos clave y una trayectoria plagada de títulos. ¿Quién es el hombre que seguirá guiando al equipo verde hacia la gloria?

Confirmado: Kostas Sloukas se queda en casa

Panathinaikos y Kostas Sloukas han llegado a un acuerdo de renovación hasta 2027, sellando la continuidad de uno de los bases más influyentes del baloncesto europeo. Tras una temporada brillante en la que fue clave para conquistar la séptima Euroliga del club, el veterano base heleno refuerza su vínculo con el proyecto de Ataman.

Con más de una década brillando al máximo nivel, tres Euroligas en su historial y liderazgo indiscutido, Sloukas seguirá siendo el motor del campeón. La era Sloukas, lejos de terminar, acaba de ganar capítulos nuevos. Una de las piezas más cotizadas del continente, protagonista interminable de los rumores de mercado, deja claro dónde quiere continuar su carrera.