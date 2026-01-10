El Barça Basket ganó ambos encuentros de la jornada doble de Euroliga. Sin embargo, el baloncesto no para y prácticamente en menos de 48h se medirá a Covirán Granada en Liga Endesa. El encuentro, contra el colista de la ACB, es la antesala de otro clásico de competición europea. El duelo ante los granadinos podría no ser el trámite que muchos creen.

El Barça Basket se juega mucho en Liga Endesa ACB

El partido ACB ante Covirán Granada, por muchos motivos, es un partido trampa en toda regla. El primero, porque se miden a un equipo en el que debuta su entrenador. La posición liguera de los nazaríes invita a la relajación, pero la llegada de un técnico siempre supone un arreón anímico importante. Algunas veces se sostiene, otras es ‘efecto gaseosa’, pero el Barça Basket tendrá que vivirlo. Además, por ende, con lagunas importantes a la hora de hacer scouting.

🎙️ Arturo Ruiz: "Con todos los cambios que ha habido en la plantilla, hacía falta recordar lo que significa este club".



1⃣ "Luchar hasta el final".

2⃣ "Nunca rendirse".

3⃣ "Pelear cada partido desde el minuto 1".#ContigoFundación pic.twitter.com/HDOLxrOwEg — Coviran Granada (@CoviranGranada) January 9, 2026

La llegada de Arturo Ruiz al banquillo de Covirán Granada no es el único motivo que debería preocupar al Barça Basket. El proyecto andaluz lleva años en constante crecimiento y no están dando el brazo a torcer ante la mala racha. El plantel, en los últimos, ha ido sumando talento en el mercado de fichajes. Piezas como Jassel Pérez o, el que fuera codiciado por el propio conjunto azulgrana, Amar Alibegobic, pueden ayudar a un cambio de cara. La presión está en el tejado culé, que se juega el factor cancha en Copa del Rey, mientras que los nazaríes tienen poco que perder porque el partido ‘no es de su liga’.

El FC Barcelona se mide a Covirán Granada con la mirada puesta en el Real Madrid

Los peligros del partido no solo están en Covirán Granada, también en el propio Barça Basket. Los culés se miden al farolillo rojo después de haber obtenido la seguridad que otorga haber ganado 8 encuentros consecutivos en ACB. La relajación puede ser un factor presente entre los azulgranas. Por si fuera poco, el exceso de confianza no es el único elemento disruptor, también la distracción de tener un clásico a la vuelta de la esquina.

Race to the top 👀 pic.twitter.com/hHwmrwOldE — EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026

El día 16 de enero el Barça Basket regresa al Movistar Arena, en este caso en Euroliga. El partido es crucial para mantener el pulso de la zona alta para ambos equipos. Además, los precedentes hacen que a buen seguro el Real Madrid llegue con hambre de revancha. Mu y probablemente muchos jugadores ya están con la mente puesta en el choque. Sin embargo, la Liga Endesa ACB no tiene jornadas de reflexión y un Covirán Granada, sin nada que perder y con la necesidad de alegrías acuciando, querrá hacer la machada.