Inicio de 2026 complicado para el Covirán Granada, que cayó 90-107 ante San Pablo Burgos en la jornada 14 de la Liga Endesa. La derrota, la número trece de la temporada, llevó a Ramón Díaz a poner su cargo a disposición del club. “Es inadmisible el partido que hemos hecho hoy y cómo lo hemos afrontado desde el inicio”, reconoció el técnico tras el choque. Ahora, los grandes interrogantes son si Granada ya busca un nuevo entrenador y si es posible revertir una situación tan complicada.

Ramón Díaz: “Entiendo que el equipo necesita aire fresco, un cambio”

En su momento, Solobasket entrevistó a Ramón Díaz durante su etapa como head coach de Capitanes de México en la NBA G League, y ya al inicio de la temporada, Jesús Quero conversó con el técnico granadino. Díaz expresó su ilusión y ambición por regresar a Granada, a su ciudad y a su club, y detalló además la nueva metodología que quería implementar en el equipo.

Meses después, Covirán Granada ocupa la última posición en la Liga Endesa con un balance de 1-13. Ramón Díaz ha visto cómo los malos resultados, las expectativas incumplidas, fichajes que no dieron el resultado esperado, errores en el planteamiento del técnico y posiblemente decisiones externas desacertadas lo llevaron a poner su cargo a disposición del club en este inicio de 2026, con un único objetivo claro: mantener la categoría en la ACB.

¿Quién puede suceder a Ramón Díaz en Granada?

El staff de Ramón Díaz en Covirán Granada estaba integrado por Arturo Ruiz y Derrick Dewayne Allen. La primera gran incógnita ahora es si el club aceptará la renuncia, ya que aún no hay ningún comunicado oficial. A partir de ahí, surge la otra cuestión: quién asumirá el relevo. Encontrar un reemplazo no será tarea sencilla; una opción sería contar con un entrenador interino mientras se define el proyecto, aunque también se busca un técnico experimentado que pueda aportar estabilidad y ayudar a sumar victorias en la ACB.

Existen varios perfiles de entrenadores experimentados en la Liga Endesa que podrían asumir el relevo de Ramón Díaz al frente de Covirán Granada. Nombres como Fotis Katsikaris, Bruno Savignani, Salva Camps o Jota Cuspinera esperan la oportunidad de regresar a un banquillo, mientras que Marco Justo, que conoce a la perfección las categorías inferiores del baloncesto español y dejó Palmer Basket Mallorca a comienzos de noviembre, también se postula como opción.

Próximos retos de Covirán Granada

La única victoria del curso para Covirán Granada llegó el 9 de noviembre ante Valencia Basket, por 85-79. En este inicio de 2026, el equipo se enfrenta a retos importantes frente a Barça Basket, Unicaja Málaga y Surne Bilbao. La plantilla cuenta con Alibegovic, que ante Burgos disputó 24 minutos y anotó 17 puntos, pero tiene poco margen de maniobra tras las salidas de Hankins, Aurrecoechea y Speight. Por ello, el nuevo entrenador deberá exprimir al máximo a la actual plantilla, mantener a Matt Thomas, y seguir potenciando la versión más interesante de Luka Bozic y Lluís Costa.