La temporada del Coviran Granada está siendo complicada, y el descenso a la Primera FEB se asoma en el horizonte, dejando al equipo andaluz con la obligación de reaccionar y revertir la situación. Por el momento, en lo que respecta al mercado de fichajes, el panorama no mejora, y a pesar de contar con dos refuerzos que pueden aportar, el equipo granadino está cerca de perder a uno de sus pilares en la pintura.

Zach Hankins, candidato a fichaje del Maccabi Tel Aviv

Tal y como han adelantado los periodistas Moses Barda y Chema de Lucas, el Maccabi Tel Aviv mantiene conversaciones muy avanzadas para incorporar a Zach Hankins. El club israelí busca reforzar el puesto de cinco y considera que el pívot de Coviran Granada encaja perfectamente en lo que necesita Oded Kattash. Hankins, pieza importante en el conjunto andaluz y que ya se habría despedido de sus compañeros, está promediando en la ACB un total de 7,6 puntos, 6,6 rebotes y 0,4 asistencias por partido.

Mientras tanto, el Coviran Granada afronta un panorama complicado. Ya se ha desprendido de Iván Aurrecoechea para hacer hueco a Amida Brimah, pero ahora podría perder también a su pívot titular ante el interés de Maccabi, una situación ante la que el club andaluz poco puede hacer al ser un equipo de Euroliga. Con un arranque de liga muy pobre y un balance de 1-8, la salida de Hankins llegaría en un momento delicado para un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

El recorrido europeo de Zach Hankins antes de la Euroliga

Si finalmente ficha por el Maccabi Tel Aviv, Zach Hankins tendría la oportunidad de estrenarse en la Euroliga, una competición que aún no ha disputado pese a su amplia experiencia internacional. El pívot estadounidense llegaría al máximo nivel continental en plena madurez deportiva, después de consolidarse como un interior fiable en diferentes ligas.

Antes de este posible salto a la mejor competición europea, Hankins acumuló experiencia en otras competiciones del continente. Debutó en la BCL con Nymburk y más tarde brilló con el Hapoel Jerusalem, con quien incluso alcanzó una Final Four y fue elegido en el mejor quinteto de la temporada. También pasó por la Eurocup defendiendo los colores del Cluj-Napoca, donde promedió 9,9 puntos, 6,5 rebotes y 1 asistencia por partido.

Plantilla Coviran Granada 25-26

Bases: Jonathan Rousselle, Lluís Costa

Escoltas: Matt Thomas, Edu Durán, Jovan Kljajic

Aleros: Elias Valtonen, Pere Tomàs, Travis Munnings, William Howard

Ala-pívots: Iván Aurrecoechea, Luka Bozic, Beqa Burjanadze

Pívots: Babatunde Olumuyiwa, ¿Zach Hankins?, Amida Brimah