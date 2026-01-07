James Nnaji ya ha debutado en la NCAA después de haber sido seleccionado en el Draft de la NBA y de disputar dos Ligas de Verano con Hornets y Knicks. El ex pívot del Barça Basket aterrizó en Baylor envuelto en polémica y ya se prepara para los próximos compromisos, decisivos para el programa, con la llegada de los partidos de conferencia y un balance irregular de 12-3.

Debut de James Nnaji en NCAA

Entre abucheos, James Nnaji debutó en la NCAA en el Schollmaier Arena de Forth Worth, casa de los Horned Frogs de TCU. La Baylor del ex pívot del Barça Basket cayó 69-63 ante los locales, mientras Nnaji disputó 16 minutos, aportando 5 puntos y 4 rebotes.

Esos números marcaron el inicio de James Nnaji en la NCAA, en medio de las ‘dudas’ sobre su elegibilidad en el baloncesto universitario estadounidense. Aunque nunca jugó en la NBA, sus derechos siguen vinculados a la liga tras sus etapas en Barça Basket, Bàsquet Girona y la pasada temporada en Merkezefendi. Nnaji entró al partido con 11:59 por disputar en la primera mitad, anotó sus primeros puntos con un mate tras un rebote ofensivo y terminó el encuentro con cuatro faltas.

“James no hizo nada malo”, dijo el entrenador de Baylor, Scott Drew, después de la derrota de Baylor ante TCU. “Baylor no hizo nada malo, y sé que es humano y solo me aseguro de que no sienta eso. Si James fuera un jugador de la NBA hoy, estaría en la NBA”. Nnaji fue elegido pick 31 del Draft de 2023 por Detroit Pistons, enviando sus derechos a Boston Celtics y luego a Charlotte Hornets. Ahora pertenecen a New York Knicks.

Siguientes duelos de James Nnaji con Baylor

Baylor acumula ya tres derrotas en la temporada 2025-26, ante St. John’s, los Tigers de Memphis y TCU. El equipo necesita victorias urgentes en duelos clave de la Big 12, con próximos compromisos en casa, en el Foster Pavilion, contra Iowa State y Houston, y en la carretera frente a Oklahoma State. Serán partidos clave para evaluar la adaptación de James Nnaji al sistema de Scott Drew y para ver cómo reaccionan los aficionados ante una de las incorporaciones más polémicas y sorprendentes de los últimos tiempos en la NCAA.

Calendario de Baylor y James Nnaji