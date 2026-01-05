Maccabi Tel Aviv atraviesa una temporada irregular en la Euroliga y llega a la segunda cita de 2026 instalado en la decimocuarta posición, con un balance poco alentador de 8-11. A ese rendimiento discreto se le suman los problemas con los que el conjunto israelí aterriza en Barcelona para afrontar el duelo de la jornada 20 ante el Barça Basket, precisamente el equipo que mejor momento de forma y resultados atraviesa actualmente en todo el Viejo Continente.

Lonnie Walker IV fuera por lesión ante Barça Basket

Maccabi Tel Aviv sufrió un duro golpe en la jornada 19, cayendo ante el FC Bayern por 95-71. La derrota, que cortó una racha de cinco victorias consecutivas, se vio aún más agravada por la lesión de Lonnie Walker IV, la gran estrella del proyecto de la entidad de Tel Aviv. El escolta, formado en los Hurricanes de Miami, promedia 16 puntos, 2,8 rebotes y 2,4 asistencias por partido en Euroliga, convirtiéndose en una baja importante para el equipo.

Una lesión en el hombro izquierdo dejará a Lonnie Walker IV fuera del duelo ante el Barça Basket. Tras la victoria de Maccabi sobre Hapoel HaEmek por 89-64 en la Premier League de Israel, con Tamit Blatt brillando con 21 puntos, el entrenador Oded Kattash comentó sobre el estado de su estrella: “Esperamos que la lesión no sea demasiado grave. Es muy delicada y tendremos que evaluarla día a día; aún no hay un diagnóstico claro. Actualizaremos la información en cuanto la tengamos”.

¿Maccabi Tel Aviv no cierra la puerta a un nuevo fichaje?

El duelo ante el Barça Basket se presenta clave para Maccabi Tel Aviv si quiere no alejarse por la pelea por un puesto entre los mejores de la Euroliga. Los israelíes están a tres victorias de la décima posición, actualmente ocupada por el Real Madrid con un balance de 11-8. Además de buscar triunfos en la pista, el club aprovecha para evaluar posibles fichajes que refuercen al equipo de Kattash, quien también se encuentra en el centro de los rumores sobre una posible salida.

Kattash aclaró que, por el momento, no está previsto reforzar la plantilla: “Tenemos un equipo creado y pensado. Tras las incorporaciones de Iffe Lundberg y Zachary Hankins, que serán importantes para nosotros, no buscamos más fichajes”. Sin embargo, según informa Luca D’Alessandro en su perfil de X, Maccabi habría mostrado interés en incorporar a Ethan Burg.