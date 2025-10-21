El Real Madrid afronta el próximo reto de Euroliga con la máxima ambición posible para continuar creciendo como equipo. Sin embargo, los de Scariolo, que llegarán al choque después de ganar en ACB al San Pablo Burgos, tendrán que vigilar los puntos fuertes de su rival, el Maccabi Tel Aviv, donde un exterior americano es su principal amenaza, y un antiguo deseo de fichaje de los blancos.

Lonnie Walker IV: una amenaza seria para el Real Madrid en Euroliga

Lonnie Walker IV se ha convertido en una de las principales amenazas del Maccabi Tel Aviv de cara al enfrentamiento contra el Real Madrid. En esta temporada de Euroliga promedia 12 puntos, 2,2 rebotes y 1,8 asistencias por partido, con un 35,6% en tiros de campo, 25,9% en triples y 75% en tiros libres. Aunque sus porcentajes globales no son espectaculares, Walker ha demostrado que puede encenderse en momentos clave: ya suma varios partidos de 20 puntos y ha anotado cinco o más triples en 13 encuentros, mostrando su capacidad para cambiar el ritmo del partido.

Su peligrosidad no se limita al ataque. Walker aporta también intensidad, que es clave para la presión sobre jugadores rivales. El Real Madrid, que en un momento del verano fue objetivo de la dirección deportiva, tiene que estar atento al escolta estadounidense, que se erige como líder de Maccabi y uno de los mejores exteriores de la competición.

El Real Madrid y un interés por el fichaje de Lonnie Walker IV

El Real Madrid mostró un interés notable en Lonnie Walker IV durante el pasado verano. El escolta estadounidense ya había estado en la agenda del club blanco la temporada pasada, pero su deseo de incluir una cláusula de salida hacia la NBA durante el curso llevó a que finalmente firmara con el Maccabi Tel Aviv.

A pesar de su fichaje posterior por el Maccabi Tel Aviv, el Real Madrid volvió a mostrar interés en él como alternativa tras perder la opción de Micic, que acabó firmando por el Hapoel. La experiencia y el nivel de juego que ha demostrado en Euroliga y en la NBA convierten a Walker en un jugador deseado en el baloncesto europeo, con intereses de las grandes entidades del continente.

¿Cuándo y dónde ver el Maccabi Tel Aviv vs Real Madrid de baloncesto?

El Real Madrid visita este miércoles 22 de octubre al Maccabi Tel Aviv en la sexta jornada de la fase regular de la Euroliga. El partido, que se disputará a las 20:05 en el Nikolic Hall de Belgrado debido a restricciones en Israel, se podrá seguir en directo por #Vamos de Movistar Plus+.