La Euroliga vivirá esta semana una nueva jornada frenética entre los mejores clubes del viejo continente, con Panathinaikos y Hapoel Tel Aviv liderando la clasificación con balances positivos de 4-1. Respecto al choque entre Maccabi Tel Aviv y Real Madrid, que llegan en dinámicas opuestas, las miradas se centran en el equipo de Scariolo, que está encontrando la fórmula y el encaje de las piezas en estas últimas fechas.

¿Cuándo es el Maccabi Tel Aviv vs Real Madrid de Euroliga de baloncesto?

El Real Madrid, que llega al choque en la octava posición con un balance positivo de 3-2, afrontará este miércoles 22 de octubre, la sexta jornada de la Euroliga visitando al Maccabi Tel Aviv. El encuentro, correspondiente a la fase regular de la competición, dará comienzo a las 20:05 horas y podrá seguirse en directo a través del canal #Vamos de Movistar Plus+, plataforma que contiene los derechos en España.

¿Dónde ver el Maccabi – Madrid de Euroleague?

Aunque el Maccabi Tel Aviv actúa como local, el partido se disputará en el Nikolic Hall de Belgrado, debido a las restricciones que impiden al conjunto israelí jugar en su país. Los de Sergio Scariolo buscarán mantener su buen momento en la competición ante un rival siempre exigente en un ambiente neutral.

Plantilla Maccabi Tel Aviv 2025-26

Bases: Tamir Blatt, John DiBartolomeo, Jeff Dowtin Jr.

Escoltas: Jimmy Clark, Oren Sahar, Lonnie Walker IV, Uros Trifunovic

Aleros: Jaylen Hoard, Gur Lavy, Oshae Brissett, Will Rayman

Ala-pívots: Tamir Gold, Roman Sorkin, TJ Leaf

Pívots: Marcio Santos, Clifford Omoruyi

Plantilla Real Madrid 2025-26

Bases: Facundo Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz

Escoltas: Sergio Llull

Aleros: Gabriel Deck, Mario Hezonja, Gabriele Procida, Izan Almansa

Ala-pívots: Trey Lyles, David Kramer, Alberto Abalde

Pívots: Chuma Okeke, Usman Garuba, Bruno Fernando, Walter Tavares