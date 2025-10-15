El encuentro que mide a Real Madrid Baloncesto y Partizan Belgrado no es un partido más para ninguno de los dos equipos. La polémica arrastrada de la histórica tangana, el duelo de pizarras entre Sergio Scariolo y Obradovic o el nivel mostrado este curso por ambos conjuntos ponen el picante a un duelo por todo lo alto.

El técnico del Real Madrid Baloncesto habla en Serbia y desvela el plan para el choque Euroliga

Sergio Scariolo ha hablado para la prensa en Serbia, en concreto, para el medio Mozzart Sport en la entrevista realizada ha tratado muchos temas, entre ellos, sus grandes preocupaciones: “El Partizan tiene un equipo fuerte, liderado por Željko Obradović. Juegan su baloncesto y se nota“. El técnico del Real Madrid Baloncesto no esconde su admiración por el legendario entrenador. Al ser preguntado por la invitación a sus entrenamientos el pasado verano, fue rotundo: “Fue un honor”.

La mano de Zeljko Obradovic no parece ser la única preocupación del técnico italiano del Real Madrid Baloncesto. Su estrella, Sterling Brown, parece su objetivo a frenar: Sterling Brown, en mi opinión, está jugando el mejor baloncesto de su carrera desde que llegó a Europa. A pesar de que el escolta se lleva muchos focos, Sergio Scariolo tiene entre ceja y ceja a otro jugador: “Destacaría especialmente a Isaac Bonga. Conecta todas las líneas en el juego del Partizan. Juega un baloncesto extraordinario”.

Scariolo sabe donde está: “No creo haber cumplido ya las expectativas”

La derrota en Supercopa Endesa o no llevarse el triunfo frente a Baskonia o Virtus podrían pesar en la mochila de Sergio Scariolo: “No creo haber cumplido ya las expectativas porque he perdido algunos partidos. Claro que todos en el club sabemos lo que representa el Real Madrid y tenemos ambiciones acordes”. Eso sí, parece centrarse en el baloncesto: “No presto demasiada atención al ruido en la banda; me concentro en mis jugadores y en cómo puedo ayudarlos”.

🙌 ¡DÍA DE PARTIDO! | IT’S GAME DAY!

ℹ️ Jornada 4 de @EuroLeague

🆚 @PartizanBC

🏟️ Movistar Arena

🕰️ 20:45 CEST

📺 Movistar Plus+ pic.twitter.com/VqNWqyN5aR — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 15, 2025

La exigencia de esta Euroliga para el Real Madrid Baloncesto, que compite en una de las mejores ligas nacionales como es la ACB, suele ser tema de conversación. En este sentido, Sergio Scariolo tiene claro que no es fácil, pero no busca excusas: “Estoy de acuerdo en que es interesante para todos seguir la Euroliga. No es fácil para nosotros, los participantes, sobre todo por el ritmo. Pero una vez que te acostumbras, todo sigue su curso”.