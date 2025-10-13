Real Madrid Baloncesto y Partizan Belgrado se miden en una nueva jornada de Euroliga apasionante. Ambos equipos se encuentran con el mismo balance de victorias-derrotas. Los serbios parecen haber dado un salto competitivo respecto al pasado curso y el encuentro apunta a ser de alto voltaje.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Partizán de Euroliga de baloncesto?

Pasan las temporadas y la rivalidad que un día se generó entre Real Madrid Baloncesto y Partizan Belgrado parece no disiparse. Los serbios no olvidan aquella eliminatoria marcada por la polémica tangana y, de hecho, en cada encuentro en Serbia así lo expresan desde la grada. Sin embargo, en este caso, el duelo tendrá como sede Madrid, el Wizink Center. A pesar de ello, el partido agendado para el miércoles 15 a las 20:45, está marcado en el calendario.

La situación de ambos equipos, a pesar de compartir puntos en el casillero Euroliga, es bastante diferente. El proyecto de Partizan Belgrado ha seguido una línea continuista. Zeljko Obradovic se mantiene al frente del banquillo y, a pesar de grandes fichajes como Jabari Parker o Shake Milton, mantienen un gran bloque del pasado curso. El Real Madrid sí que ha realizado cambios más significativos, aunque más en la dirección y la gestión que en la plantilla.

⁠¿Dónde ver el Madrid – Partizan de Euroleague?

Pocos se querrán perder un partido entre dos de los equipos que mejor han empezado la Euroleague. En este caso, el Real Madrid Baloncesto vs Partizan Belgrado se podrá seguir, como toda la Euroliga, a través de Movistar+. A pesar del lío veraniego con los derechos televisivos del baloncesto, la plataforma ha mantenido la máxima competición en su haber. Este duelo en concreto se emitirá por Movistar+ Deportes, dial 63 del dispositivo.

⁠Plantilla del Real Madrid de baloncesto en Euroliga

Bases : Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026)

: Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026) Escoltas : Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026)

: Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026) Aleros : Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028)

: Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028) Ala-pívots : Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029)

: Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029) Pívots : Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026)

: Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026) Entrenador: Sergio Scariolo (2028)

⁠Plantilla del Partizán de Belgrado en Euroliga