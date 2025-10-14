Son muchos los talentos jóvenes que han debutado o están por debutar en esta Euroliga. Sin embargo, no muchos tendrán el caché internacional con el que cuenta Miikka Muurinen. El jugador que maravilló a medio mundo en el Eurobasket acaba de aterrizar en la Euroleague y el Real Madrid Baloncesto podría tener que vérselas a la primera de cambio con él.

El Real Madrid Baloncesto se juega mucho en el próximo duelo Euroliga y, en frente, mucho talento

El Real Madrid Baloncesto afronta el partido frente a Partizan Belgrado tras caer, con remontada incluida, frente a Baskonia. A pesar de que los números no son alarmantes, lo sucedido en la Supercopa y las derrotas en Euroliga y ACB hacen que llueva sobre mojado. Por ello, el partido contra el combinado serbio gana relevancia. Los de Obradovic tienen un roster envidiable, pero es que, además, acaban de incorporar a uno de los proyectos más interesantes de Europa, Miikka Muurinen.

Mikka Muurinen ha comenzado su etapa en Partizan Belgrado de una forma ciertamente discreta. En dos partidos de ABA League disputados ha promediado 6.5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 15 minutos de juego. Por el momento, no ha hecho su debut en Euroliga. No obstante, el Real Madrid Baloncesto podría ser una víctima perfecta para su primer gran partido.

Miikka Muurinen, un perfil que se le resiste a Tavares

Al Real Madrid Baloncesto hay jugadores que, por mucho talento que tengan en sus manos, es capaz de controlar. El físico y capacidad defensiva que gastan los Feliz, Abalde, Campazzo, incluso el recién llegado Okeke es encomiable. Eddy Tavares, por su lado, también es todo un coloso en esas labores. Sin embargo, hay jugadores que acostumbran a hacerle daño. En ese perfil encaja Miikka Muurinen.

🔥 La actuación de Luka Samanic ayer⬇️

💥 17 puntos

💪 20 de valoración pic.twitter.com/vLMCeqWwlJ — Baskonia (@Baskonia) October 13, 2025

Ya se ha visto al ‘gigante’ gigante del Real Madrid Baloncesto incómodo ante jugadores como Luka Samanic, Alen Smailagic, Chimezie Metu… Los falsos 5, que son más un 4 con dimensiones de pívot puro son el caballo de batalla del caboverdiano. En este sentido, Miikka Muurinen puede hacer daño, pero no es el único.

En el roster de Partizan Belgrado está Miikka Muurinen con esas características, pero lo más grave de todo es que no es el único. Dylan Osetkowski y Aleksej Pokusevski, en algunas ocasiones, acaban desempeñando labores de falso center para castigar a jugadores con dificultades lejos del aro. La rotación de Obradovic con estos tres jugadores puede ponerle las cosas muy difíciles al Real Madrid Baloncesto.