Este verano el Eurobasket marcó la agenda de baloncesto de muchos aficionados. En este sentido, muchos fueron los nombres propio que marcaron el torneo, sobre todo con sus números. Sin embargo, Miikka Muurinen lo hizo desde la estética. Su plasticidad maravilló al mundo y su nivel, pese a su juventud, le convierten en un prospecto impresionante.

Miika Muurinen debuta con Partizan dejando buenas sensaciones

Una de las noticias de los últimos días fue la llegada de Miikka Muurinen al baloncesto europeo. El debut en Euroliga se está haciendo de rogar, pero ya ha podido vestir la camiseta de Partizan Belgrado en un duelo de la ABA League. Su primera actuación no ha estado exenta, como viene siendo habitual en él, de un mate que se ha viralizado.

Si bien el partido a nivel numérico no ha sido especialmente noticioso, sí que ha sido una buena carta de presentación. Miikka Muurinen, que no deja de tener 18 años, disputó 17 minutos con un combinado del nivel de Partizan Belgrado. En ellos dejó 7 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 1 tapón. Unos guarismos muy positivos para el debut de la que aún es una promesa del baloncesto. Sin duda, su margen de crecimientos es realmente interesante.

¿Cuándo debuta Miikka Muurinen en Euroliga?

Muchos aficionados al baloncesto Euroliga tienen ya ganas de ver al ‘unicornio’ en la máxima competición del viejo continente. Aún se desconoce el rol que le dará Zeljko Obradovic en su rotación, pero tras su presencia en ABA League, el partido entre Anadolu Efes y Partizan Belgrado del día 9 de octubre a las 20:30 está marcado en el calendario. Miikka Muurinen se verá las caras con interiores de la talla de Papagiannis, Brice Dessert o Kai Jones, todo un desafío.

3/4 | ABA League round 01 | ⚫️⚪️#KKPartizan 61 – 59 Krka pic.twitter.com/MZRIsyHEuI — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 6, 2025

Los próximos partidos de Partizan Belgrado