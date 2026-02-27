Regresan las ventanas FIBA al panorama de baloncesto mundial. En este caso, los encuentros tienen como finalidad la clasificación para el Mundial 2027. En este sentido, España sigue con su particular camino para obtener el billete y lo hace cargado de sorpresas. Chus Mateo ha revolucionado el plantel y su primera prueba en este impasse será Ucrania.

La España de Chus Mateo tiene claro a quién tiene que parar

El encuentro que tiene por delante España en estas ventanas FIBA dista mucho de ser sencillo. Ucrania es una de las selecciones que mejor ha rendido en estos ‘parones’ de mitad de temporada. Los ucranianos vienen de vencer, nada más y nada menos, que a Dinamarca y a la Georgia de Shermadini, Shengelia, Andronikashvili… En buena medida gracias a Oleksandr Kovliar.

El nivel mostrado por Oleksandr Kovliar bien merece ser tenido en cuenta. El jugador de la selección de Ucrania firmó 31 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes contra Georgia. No contento con ello dejó 28 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes contra Dinamarca. Además, con los noruegos ya en antesala de su capacidad. Chus Mateo ya lo ha avisado: “tiene en Oleksandr Kovliar su principal referente ofensivo”.

¿Quién es Oleksandr Kovliar?

El gran peligro de la selección dirigida por Chus Mateo no es ningún desconocido para el aficionado a baloncesto en España. Oleksandr Kovliar jugó, sin especial brillo, una temporada con la camiseta de Obradoiro en Liga Endesa. En la ACB tuvo una de las temporadas más flojas de su carrera. Sin embargo, tanto su pasado curso en Lietkabelis como su presente temporada en un conjunto potente a nivel europeo como Buducnost dan señas de su capacidad, pero sobre todo de su potencial.

Oleksandr Kovliar es el máximo anotador hasta la fecha de las ventanas FIBA, con 29,5 puntos de media. Sin embargo, su actual rendimiento habla más allá de su presente, ya que aún tiene 24 años. El joven que viene despuntando a través de su excepcional lectura del pick and roll, su buena mano levantándose sobre bote y un manejo de la finta y los cambios de ritmo excelsos. Por ello, la España de Chus Mateo tendrá que poner mucho esfuerzo con manejadores y pívots en la defensa del 2×2.

El plan de la Selección Española en las Ventanas FIBA

Aún está por ver cómo acaba Chus Mateo de pertreñar el plan de España contra Oleksandr Kovliar, pero mirando la lista, se pueden intuir algunas ideas. Uno de los grandes puntos fuertes de Ucrania en general y de su estrella en particular es el juego de bloqueo directo. El propio técnico madrileño así lo explicó: “Es un buen equipo al ‘pick&roll’, que corre bien, incluso los hombres grandes”. Quizás por ello fueron algunas de sus elecciones.

Dos de las noticias más llamativas de España en esta convocatoria son Pierre Oriola e Isaac Nogués. El center compartirá rol con Fran Guerra. Si por algo se caracterizan ambos jugadores por un dominio magistra del “show” defensivo en bloqueo directo. Los dos centers son muy agresivos saltando sobre el manejador tras la pantalla. Son jugadores incómodos para los bases rivales y Oleksandr Kovliar apunta a ser su próxima víctima.

Otro jugador que dará su guerra particular en la defensa del pick and roll con Oleksandr Kovliar es Isaac Nogués. Su curso es discreto a nivel ofensivo, pero en la otra media pista sus capacidades son excelsas. Todo apunta a que su llamada con España responde en buena medida a frenar a la estrella ucraniana