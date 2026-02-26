España afronta este parón internacional con el objetivo de mantenerse en lo más alto del grupo de clasificación para el Mundial 2027. El equipo de Chus Mateo, con una plantilla competitiva, se enfrentará a un rival como Ucrania, que llega invicto y con referencias ofensivas a tener muy en cuenta, entre ellas un jugador que es MVP y recientemente se proclamó campeón de Copa en su liga.

Oleksandr Kovliar y los peligros ante la España de Chus Mateo

Ucrania llega al duelo frente a España con una referencia ofensiva clara: Oleksandr Kovliar, base/escolta del Buducnost y exjugador del Monbus Obradoiro, que es el máximo anotador de las Ventanas FIBA con 29,5 puntos y 8,5 asistencias por partido, con un acierto del 56,1% en tiros de campo y 33,3% en triples.

En la previa del partido, Chus Mateo ha advertido sobre la amenaza de Kovliar y ha subrayado la necesidad de vigilar de cerca al exterior ucraniano, prestando especial atención a cortar sus líneas de pase y a evitar que genere ventajas desde la conducción. Además, el seleccionador español ha hecho hincapié en el control del rebote y la presión defensiva, factores clave en la selección ucraniana.

El estado de forma de Oleksandr Kovliar que preocupa a Chus Mateo

Aparte de ser uno de los líderes de la selección junto al juagdor de MoraBAnc Andorra Artem Pustovyi, Kovliar llega a la concentración de Ucrania tras proclamarse campeón de la Copa de Montenegro con el Buducnost, en la que su equipo arrolló al BC Mornar Bar por 101-67 en la final. El base/escolta disputó 29 minutos, aportando 7 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y un tapón; y antes, en semifinales, ya había destacado con 12 puntos y 6 asistencias en la victoria ante Studentski Centar (97-60).

Chus Mateo ha explicado las virtudes de la selección ucraniana más allá de las individualidades: “Es un buen equipo al pick&roll, que corre bien, incluso los hombres grandes, y también es sólido en defensa; no permite a sus rivales superar los 80 puntos”.

Números de Oleksandr Kovliar en la ABA League