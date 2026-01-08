ASVEL ha decidido que su futuro no pasa por la Euroliga. No porque lo hayan anunciado de manera explícita, sino por las decisiones que han tomado. El proyecto liderado por Tony Parker nunca se ha atrevido a dar el salto definitivo económico para apostar por la mejor competición europea. Ahora, con la NBA cada vez más cerca de consolidar su presencia en Europa, parece que su camino va en esa dirección. Su última decisión deportiva lo confirma.

Al Buesa Arena sin Nando De Colo: oportunidad para Baskonia de sumar

Si este año ya les estaba costando ser competitivos, la ausencia de Nando De Colo es la puntilla definitiva. El base francés apura sus últimas opciones de levantar un trofeo continental lejos de París. Saras Jasikevicius lo ha reclutado para jugar en Fenerbahçe, y de esta forma el conjunto entrenado por Pierric Poupet pierde a uno de sus máximos anotadores. De Colo promediaba 13,6 puntos por partido, solo superado por Glynn Watson.

✍️ Communiqué officiel



Nando De Colo va rejoindre Fenerbahce



Le meneur de jeu aux plus de 5000 points inscrits en EuroLeague va terminer la saison avec le champion d’Europe en titre, Fenerbahce Istanbul. Sollicité par le club turc, Nando a tenu à saisir cette opportunité, à… pic.twitter.com/jIYcElTwXd — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 4, 2026

ASVEL, que el pasado martes estuvo cerca de imponerse al Real Madrid, es el segundo equipo que menos puntos anota por partido en toda la Euroliga. Todo indica que se trata de una oportunidad única para Baskonia de seguir sumando en su pelea por engancharse a la lucha por el play-in.

La vuelta de uno de los primeros descubrimientos de Baskonia: Heurtel regresa al Buesa Arena

Sin De Colo, Thomas Heurtel deberá dar un paso adelante. El base francés será en París uno de los pocos jugadores capaces de generar tanto en 1c1 como desde bloqueo directo. Hasta ahora había ocupado un rol secundario a la sombra de De Colo, pero la situación actual le brinda la oportunidad de demostrar de lo que es capaz, tras varios intentos fallidos de regresar a la Liga Endesa. En el primer partido sin De Colo logró 12 puntos en casi veinte minutos, un buen primer paso que intentará consolidar en el Buesa Arena.

First points BACK in the league for Mr Heurtel



The lay-up he's still got it 🍷 pic.twitter.com/ipI697VXCO — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2025

De hecho, Heurtel conoce muy bien el escenario. Jugó en Baskonia durante cuatro temporadas, en las que el equipo de Vitoria era habitual en los playoffs de la Liga Endesa y un competidor destacado en Europa. Compartió vestuario con jugadores como Mike James o Mirza Teletovic. Ahora, tras una carrera marcada por algunas polémicas, vuelve a enfrentarse al equipo que le dio la primera oportunidad en el baloncesto profesional, esta vez desde el otro lado de la cancha.