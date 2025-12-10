Baskonia está viviendo una temporada irregular y con algunos malos resultados que han puesto el foco sobre Paolo Galbiati. Aunque el equipo ha mejorado en los últimos meses, las lesiones y las salidas están lastrando al grupo de cara a ser competitivo en dos competiciones tan exigentes como la ACB y la Euroliga. Ahora, un nuevo percance con un jugador importante obliga a la dirección deportiva a acudir al mercado con urgencia.
La lesión de Tadas Sedekerskis deja tocado a Baskonia
La persistencia del dolor en el tobillo derecho ha llevado a Tadas Sedekerskis a pasar por el quirófano después de varios meses arrastrando molestias. El capitán de Baskonia lleva sufriendo esta lesión desde el pasado verano y el malestar ha condicionado claramente su rendimiento en este inicio de temporada. Ni la fisioterapia, ni el descanso, ni las infiltraciones han sido suficientes para estabilizar la articulación, por lo que los médicos han optado finalmente por una intervención quirúrgica para tratar de resolver el problema de raíz.
El club baskonista ha informado de que calcula que el jugador podría estar apartado de las canchas entre seis y ocho semanas, aunque la recuperación exacta se determinará una vez realizada la operación. Con su ausencia, el Baskonia queda muy debilitado en el juego interior tras otras bajas que ha sufrido la plantilla, como las de Samanic o Diallo.
Baskonia, metido de lleno en el mercado de fichajes
El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ha reconocido que el club debe moverse con rapidez, pero con cabeza, recordando que no se puede incorporar a cualquier jugador solo por salir del paso. El objetivo, tal y como ha remarcado en varias ocasiones, es encontrar un pívot comunitario o cotonou que realmente eleve el nivel competitivo del equipo y que se ajuste tanto a la necesidad deportiva como al equilibrio presupuestario.
Mientras el cuerpo técnico apura opciones, la plantilla queda muy justa en la pintura, obligando a Frisch, Kurucs, Diakite y Diop a multiplicarse en dos competiciones de máxima exigencia como la ACB y la Euroliga. Fernández ha explicado que la dirección deportiva lleva semanas trabajando en el mercado: “La prioridad es traer a un buen jugador; incorporar un perfil que no pueda ayudar no tendría sentido”.
Los plazos de Baskonia para la vuelta de Tadas Sedekerskis y calendario
Según el plazo estimado por los servicios médicos del club, se espera que Sedekerskis pueda regresar al 100% y totalmente recuperado para mediados de febrero, con el claro objetivo de llegar en condiciones a la Copa del Rey, siempre que el equipo logre clasificarse para el torneo. Este es el calendario del cuadro de Galbiati:
DICIEMBRE 2025
- 11 dic – Real Madrid vs Baskonia
- 13 dic – Gran Canaria vs Baskonia
- 17 dic – Baskonia vs AS Mónaco
- 19 dic – FC Barcelona vs Baskonia
- 21 dic – Unicaja vs Baskonia
- 23 dic – Valencia Basket vs Baskonia
- 27 dic – Baskonia vs San Pablo Burgos
- 29 dic – Río Breogán vs Baskonia
ENERO 2026
- 2 ene – Baskonia vs Fenerbahçe
- 4 ene – Baskonia vs Morabanc Andorra
- 7 ene – Bayern Munich vs Baskonia
- 9 ene – Baskonia vs ASVEL
- 11 ene – Bàsquet Girona vs Baskonia
- 15 ene – Anadolu Efes vs Baskonia
- 18 ene – Baskonia vs BAXI Manresa
- 20 ene – Panathinaikos vs Baskonia
- 23 ene – Fenerbahçe vs Baskonia
- 25 ene – Baskonia vs Joventut Badalona
- 30 ene – Baskonia vs Zalgiris Kaunas
FEBRERO 2026
- 1 feb – La Laguna Tenerife vs Baskonia
- 3 feb – Olimpia Milano vs Baskonia
- 6 feb – Baskonia vs FC Barcelona
- 8 feb – Baskonia vs Casademont Zaragoza
- 13 feb – AS Mónaco vs Baskonia
- 15 feb – Bilbao Basket vs Baskonia