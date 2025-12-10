Baskonia está viviendo una temporada irregular y con algunos malos resultados que han puesto el foco sobre Paolo Galbiati. Aunque el equipo ha mejorado en los últimos meses, las lesiones y las salidas están lastrando al grupo de cara a ser competitivo en dos competiciones tan exigentes como la ACB y la Euroliga. Ahora, un nuevo percance con un jugador importante obliga a la dirección deportiva a acudir al mercado con urgencia.

La lesión de Tadas Sedekerskis deja tocado a Baskonia

La persistencia del dolor en el tobillo derecho ha llevado a Tadas Sedekerskis a pasar por el quirófano después de varios meses arrastrando molestias. El capitán de Baskonia lleva sufriendo esta lesión desde el pasado verano y el malestar ha condicionado claramente su rendimiento en este inicio de temporada. Ni la fisioterapia, ni el descanso, ni las infiltraciones han sido suficientes para estabilizar la articulación, por lo que los médicos han optado finalmente por una intervención quirúrgica para tratar de resolver el problema de raíz.

El club baskonista ha informado de que calcula que el jugador podría estar apartado de las canchas entre seis y ocho semanas, aunque la recuperación exacta se determinará una vez realizada la operación. Con su ausencia, el Baskonia queda muy debilitado en el juego interior tras otras bajas que ha sufrido la plantilla, como las de Samanic o Diallo.

Baskonia, metido de lleno en el mercado de fichajes

El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ha reconocido que el club debe moverse con rapidez, pero con cabeza, recordando que no se puede incorporar a cualquier jugador solo por salir del paso. El objetivo, tal y como ha remarcado en varias ocasiones, es encontrar un pívot comunitario o cotonou que realmente eleve el nivel competitivo del equipo y que se ajuste tanto a la necesidad deportiva como al equilibrio presupuestario.

Mientras el cuerpo técnico apura opciones, la plantilla queda muy justa en la pintura, obligando a Frisch, Kurucs, Diakite y Diop a multiplicarse en dos competiciones de máxima exigencia como la ACB y la Euroliga. Fernández ha explicado que la dirección deportiva lleva semanas trabajando en el mercado: “La prioridad es traer a un buen jugador; incorporar un perfil que no pueda ayudar no tendría sentido”.

Los plazos de Baskonia para la vuelta de Tadas Sedekerskis y calendario

Según el plazo estimado por los servicios médicos del club, se espera que Sedekerskis pueda regresar al 100% y totalmente recuperado para mediados de febrero, con el claro objetivo de llegar en condiciones a la Copa del Rey, siempre que el equipo logre clasificarse para el torneo. Este es el calendario del cuadro de Galbiati:

DICIEMBRE 2025

11 dic – Real Madrid vs Baskonia



13 dic – Gran Canaria vs Baskonia



17 dic – Baskonia vs AS Mónaco



19 dic – FC Barcelona vs Baskonia



21 dic – Unicaja vs Baskonia



23 dic – Valencia Basket vs Baskonia



27 dic – Baskonia vs San Pablo Burgos



29 dic – Río Breogán vs Baskonia



ENERO 2026

2 ene – Baskonia vs Fenerbahçe



4 ene – Baskonia vs Morabanc Andorra



7 ene – Bayern Munich vs Baskonia



9 ene – Baskonia vs ASVEL



11 ene – Bàsquet Girona vs Baskonia



15 ene – Anadolu Efes vs Baskonia



18 ene – Baskonia vs BAXI Manresa



20 ene – Panathinaikos vs Baskonia



23 ene – Fenerbahçe vs Baskonia



25 ene – Baskonia vs Joventut Badalona



30 ene – Baskonia vs Zalgiris Kaunas

FEBRERO 2026