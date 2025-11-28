El mes de diciembre se presenta decisivo en la Liga Endesa para varios banquillos que llegan bajo presión tras un inicio irregular de temporada, donde los resultados no están siendo los esperados y las directivas piensan en cambiar el rumbo. San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza, Baskonia y Covirán Granada afrontan semanas clave en las que los resultados pueden marcar el futuro de sus entrenadores.

Bruno Savignani peligra en San Pablo Burgos y suenan sustitutos

El puesto más cuestionado en los últimos días en la Liga Endesa es el de Bruno Savignani en San Pablo Burgos. A pesar de que el club ha mantenido la confianza en su figura, su continuidad está en juego durante este próximo mes de diciembre. El inicio de temporada del equipo ha sido decepcionante y actualmente ocupa la penúltima posición, con un balance de 1-7.

La dirección deportiva del club ha decidido mantener a Savignani al frente al menos hasta el próximo partido, programado para el 6 de diciembre contra UCAM Murcia, aunque los resultados determinarán si seguirá en el cargo. Mientras tanto, comienzan a sonar nombres de posibles sustitutos, como Porfi Fisac, reflejando la presión que existe por mejorar el rendimiento y alejar al equipo de los puestos de descenso.

Calendario de San Pablo Burgos en diciembre:

San Pablo Burgos vs UCAM Murcia

Unicaja vs San Pablo Burgos

San Pablo Burgos vs BAXI Manresa

Baskonia vs San Pablo Burgos

San Pablo Burgos vs Gran Canaria

Casademont Zaragoza: se acaba el crédito de Jesús Ramírez

El puesto de Jesús Ramírez en Casademont Zaragoza es otro de los más cuestionados en la ACB durante las últimas semanas. El equipo maño atraviesa un arranque complicado, con un balance negativo de 2-6 que lo deja en la antepenúltima posición de la tabla, apenas un triunfo por delante de San Pablo Burgos y Covirán Granada, que ocupan puestos de descenso.

La directiva confía en el técnico, pero considera que hay plantilla para obtener mejores resultados. El próximo compromiso en ACB, en casa de Covirán Granada, puede ser decisivo: una derrota podría derivar en un cambio de entrenador. Sin embargo, pese a las dificultades en la competición nacional, Casademont Zaragoza mantiene un rendimiento destacado en Europa, liderando la FIBA Europe Cup con un registro de 5-1.

Calendario de Casademont Zaragoza en diciembre:

Covirán Granada vs Casademont Zaragoza

Valencia Basket vs Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza vs MoraBanc Andorra

Casademont Zaragoza vs BAXI Manresa

Baskonia y Covirán Granada, pendientes del mes de diciembre

Aunque las situaciones son distintas a las de San Pablo Burgos y Casademont Zaragoza, Baskonia y Covirán Granada son dos plazas a seguir de reojo en este próximo mes. En el caso de los baskonistas, aunque han levantado la cabeza después de un inicio decepcionante, en los siguientes partidos se juegan la clasificación para la Copa ACB, torneo al que no han logrado acceder en los últimos años. De momento, el equipo está octavo, con un balance equilibrado de 4-4.

Por su parte, los granadinos van colistas, con un registro negativo de 1-7. La directiva sigue confiando en Ramón Díaz, consciente de que la plantilla es de nivel limitado y de que el objetivo principal es la permanencia. El técnico del cuadro andaluz aún tiene crédito y está a una victoria de salir de los puestos de descenso, pero una mala racha de resultados podría obligar a tomar una decisión en el banquillo.