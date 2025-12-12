La temporada de Baskonia viene marcada por la irregularidad. Su mal arranque parece haber tenido un giro de guion, pero no lo suficiente como para hablar de buena racha. Sin embargo, seguramente el técnico no lo está teniendo fácil, bajas como las de Samanic y Diallo, llegadas sin pretemporada y sin periodo de adaptación, como Gytis Razdevicius, Kobi Simmons o Markquis Nowell no ayudan a carburar en el corto plazo.
Luka Samanic, Hamidou Diallo y ahora… Otra baja sensible para Baskonia
El primer mazazo para Baskonia fue la marcha por circunstancias personales de Luka Samanic. El avispero se agitó, pero no ha sido el último, el adiós de Hamidou Diallo también hizo daño a la moral baskonista. Kobi Simmons, Gytis Radzevicius y Markquis Nowell llegaron para reforzar al equipo y, ahora, Eugene Omoruyi para apuntalar la pintura. Sin duda, el último base aterrizado en Vitoria ha sido el que más enamorado tiene a la afición gracias a sus últimos partidos, pero quizás sea un amor poco duradero.
PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.
Kobi Simmons está demostrando un nivel excepcional en las últimas fechas. Su capacidad de interpretación del juego brilla por sí sola, pero es que además la complementa con unas capacidades físicas bastante destacadas. El plus que le viene dando a Baskonia es muy importante, pero su contrato es temporal. Después de haber elevado el techo competitivo del equipo, los baskonistas sueñan con retenerlo, pero de momento tiene las horas contadas. Un varapalo, además, lloviendo sobre mojado.
¿Dónde se tienen que reforzar los de Paolo Galbiati en invierno?
El cuadro de Paolo Galbiati parece ir capeando los temporales. Eso sí, tener que integrar tantas piezas en tan poco tiempo, poco o nada, facilita el trabajo del técnico de Baskonia. En este sentido, las lesiones tampoco ayudan. La última, la de Sedekerskis. A pesar de las llegadas, el roster aún tiene carencias, más si sale Kobi Simmons. Por ello, muchos se preguntan qué perfiles debería incorporar la dirección deportiva este invierno.