Todos los clubes miran el mercado de fichajes a estas alturas de la competición con tal de acabar la temporada logrando los objetivos o por qué no aspirar a cuotas más elevadas en ACB. Sin embargo, para llevar a cabo refuerzos se hace falta dinero para invertir y no siempre se tiene, de hecho hay un club que presidente y entrenador se han contradecido en este sentido.

La Laguna Tenerife y el dinero para el mercado de fichajes

El presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, dejó claro en una entrevista en la Cadena SER que el equipo de Txus Vidorreta vive un momento de tranquilidad deportiva, a pesar de los últimos tropiezos en la ACB. Ante la falta de efectivos y las salidas que se han producido en la plantilla, el dirigente fue contundente al hablar del mercado de fichajes: “En la caja no hay dinero”.

Aunque el equipo pide refuerzos para esta segunda parte de la temporada y, sobre todo, para asegurar ese billete a la Copa del Rey, Aniano Cabrera descartó por completo algún fichaje: “Ahora mismo no contemplamos hacer ninguna incorporación”. El presidente basa sus argumentos en que jugadores con problemas, como Sastre, puedan ir entrando en dinámica progresivamente.

Txus Vidorreta admite que pueden acudir al mercado de fichajes

Txus Vidorreta reaccionó en la previa del próximo compromiso de ACB a las declaraciones de Cabrera, intentando matizar la situación económica del club: “Escuché la entrevista y se le notaba incómodo y, a una pregunta directa sobre si hay dinero para fichar, respondió que no de forma taxativa. Pero no es lo que me ha transmitido a mí”.

El técnico añadió que, aunque el club atraviesa un momento económico delicado, se han permitido dos salidas para adaptarse a las necesidades de la entidad, y que la posibilidad de fichar sigue abierta para cuando sea necesario: “Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento económico y por eso hemos permitido dos salidas, pero ¿me han transmitido que no se puede fichar? No. ¿Vamos a aguantar esa bala para cuando el club la necesite? Sí”.

Plantilla La Laguna Tenerife 2025-26

Bases: Bruno Fitipaldo, Marcelinho Huertas, Dylan Bordón

Escoltas: Jaime Fernández, Wesley Van Beck, Joan Sastre

Aleros: Thomas Scrubb, Rokas Giedraitis, Héctor Alderete

Ala-pívots: Tim Abromaitis, Aaron Doornekamp

Pívots: Gio Shermadini, Fran Guerra