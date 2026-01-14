El perfil de base anotador está muy cotizado, y más a estas alturas de la temporada en el mercado de Liga Endesa. Los equipos que no hicieron los deberes en verano buscan ahora ese tipo de jugador que, sin necesidad de un largo proceso de adaptación ni de una complejidad táctica elevada, sea capaz de generar ventajas inmediatas y convertirse en una fuente constante de puntos. Con Coviran Granada y Hiopos Lleida, entre otros, a la búsqueda de ese perfil, la salida de Brandon Taylor de la Virtus de Bolonia hizo saltar todas las alarmas.

Ni Coviran Granada ni Hiopos Lleida: Brandon Taylor pone rumbo a Grecia

Brandon Taylor no jugará en la Liga Endesa. El ex de Manresa y Coruña ha decidido poner fin a su etapa en la Virtus de Bolonia, donde no estaba contando con el protagonismo esperado en su salto a la Euroliga. Con apenas 4 puntos en 14 minutos de media, el base optó por cambiar de rumbo y aceptar la propuesta de Panionios Basketball, conjunto griego que compite en la Eurocup.

New challenge for our family member @Brandont824 who arrives to @PanioniosBasket to help in a big turnaround and shine in @EuroCup !! Where @OctagonBballEU happens with @PeteMickeal1 and @GSmyrlisOCT pic.twitter.com/SCPmjyheuo — David Carro Funes (@dcarroFairPlay) January 14, 2026

Tanto Coviran Granada, que ya ha cerrado la llegada de otro base con pasado ACB, como Hiopos Lleida, que confirmó la salida de Zoriks pero aún no ha anunciado sustituto, aparecían como posibles destinos para un jugador de sus características. Finalmente, todo quedó en nada y Taylor emprende camino a Grecia. Panionios marcha último en su grupo de Eurocup y allí se reencontrará con otro ex ACB vinculado, curiosamente, con Coviran Granada: Joe Thomasson.

Encaje ideal en un equipo ACB: el impacto de Brandon Taylor en su paso por Coruña

En su último curso en la Liga Endesa con Leyma Coruña, Brandon Taylor fue el principal foco ofensivo del conjunto gallego. Cerró la temporada como máximo anotador (411 puntos) y máximo asistente (212 asistencias) del equipo, asumiendo un volumen de responsabilidad muy alto en ataque. Sus números describen con precisión su perfil: un base capaz de generar ventajas de forma constante, tanto desde el bote como en situaciones de bloqueo directo, incluso en un contexto colectivo adverso.

Las últimas jornadas de BRANDON TAYLOR con el @basquetcoruna son un escándalo. El base más en forma ahora mismo.



J9: 3⃣9⃣,6⃣ 🔥

J10: 2⃣4⃣

J11: 3⃣6⃣ 🔥



Como para atreverse a no llevarlo en el #SuperManagerACB. 😮pic.twitter.com/v54VhXcrAM — SuperManager ACB (@SuperManagerACB) December 19, 2024

Más allá del acumulado estadístico, dejó actuaciones individuales de gran impacto. En uno de los partidos más destacados del curso firmó 18 puntos, 15 asistencias y 6 rebotes, una de las mejores marcas de la temporada en dirección de juego. Ese impacto inmediato, sin necesidad de adaptación táctica compleja, fue lo que colocó su nombre en el radar de varios equipos ACB necesitados de puntos desde el perímetro. Finalmente, ni Granada ni Lleida: Brandon Taylor pone rumbo a Grecia para iniciar una nueva etapa en Panionios.