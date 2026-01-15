Dzanan Musa está cerca de volver al parquet tras más de tres meses fuera por lesión, según fuentes especializadas. Su retorno está previsto para el próximo partido de la ABA Liga contra Cluj, una noticia que llega en un momento clave para Dubai Basketball en la EuroLeague.

El factor Dzanan Musa

Musa dejó el Real Madrid Baloncesto el pasado verano para ser piedra angular del proyecto emiratí, considerado uno de los más ambiciosos de Europa, con plaza garantizada en la Euroliga hasta 2030. En su corta participación en la presente Euroliga, el jugador promedió 15 puntos, 3,5 rebotes y 3,5 asistencias por partido, con una valoración media de 16 créditos, cifras que demuestran la importancia del bosnio en un equipo debutante en la competición, por mucho dinero que hayan invertido.

Impacto estadístico: con Musa vs sin Musa

Con Musa en pista (las dos primeras jornadas de Euroliga):

Dubai BC consiguió buenos resultados en sus primeros encuentros, con victorias y actuaciones ofensivas sobresalientes en las que Musa fue protagonista tanto en anotación como en creación.

Sin Musa en cancha (últimos tres meses):

La ausencia de su principal referencia ofensiva ha coincidido con una caída de rendimiento colectivo. En varias jornadas recientes de Euroliga, el equipo ha sufrido derrotas ajustadas y ha dependido de otros jugadores como McKinley Wright IV (22 puntos en victoria frente a Bayern) para compensar la falta de producción ofensiva.



La media de puntos del equipo, especialmente en partidos cerrados, ha mostrado mayor variabilidad y menor consistencia, con una reducción notable en la aportación desde el perímetro y la capacidad para generar en los finales de partido.

🚨‼️Dzanan Musa should return to the

La ausencia de Dzanan Musa ha dejado un vacío en la dirección de juego y la capacidad ofensiva de Dubai. Pero como se ha podido comprobar en estos tres meses de ausencia, su impacto iba más allá de los números; su presencia en pista elevaba la amenaza rival y abría espacios para sus compañeros. En su equipo puede haber grandes beneficiados de su regreso.

Expectativas para el regreso

El esperado retorno de Musa, si se confirma en la próxima jornada, será una inyección anímica para Dubai Basketball, un impulso en su objetivo de consolidarse como alternativa seria en la Euroliga. Dubai ha demostrado en su debut europeo, con fichajes de nivel y una plantilla profunda, ser capaz de competir incluso sin Musa en determinados encuentros. Pero la vuelta de su estrella ofensiva aportará confianza y elevará las opciones de victoria, algo que puede marcar la diferencia en el tramo final de la temporada regular de la Euroliga.