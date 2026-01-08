Fenerbahce ha perdido su segundo partido en la presente Euroliga a manos de Dubai Basket, y no ha sido por accidente. Dubai ganó porque fue mejor, porque entendió el partido y porque ejecutó con una madurez impropia de un proyecto que aún muchos observan con escepticismo. La derrota de Fenerbahce Beko sirve como punto de contraste perfecto para dimensionar lo ocurrido. No cayó un equipo en crisis, cayó un equipo que venía funcionando casi a la perfección.

Kenan Kamenjas, la noche en la que dejó de ser promesa

Los números de Kenan Kamenjas son rotundos, pero lo verdaderamente relevante está en cómo los consigue. Sin forzar, sin histrionismos, sin salirse del plan establecido por su entrenador. Dominando espacios, castigando cada desajuste y leyendo el juego con una claridad impropia de un rookie en su mejor noche europea.

22 minutos.

20 puntos.

15 rebotes.

34 de valoración.

No fue solo su mejor partido de la temporada. Fue el partido que marca un antes y un después: el momento en el que deja de ser una sorpresa para convertirse en una referencia. En un contexto de máxima exigencia y ante uno de los gigantes del continente, una auténtica prueba de consolidación en Euroliga.

Kenan Kamenjas delivered a dominant performance in Dubai’s victory over Fenerbahce. 🏀#EuroLeague pic.twitter.com/3yQHoEDRk3 — Basketball Sphere (@BSphere_) January 8, 2026

Dubai ya no es un experimento

Durante meses, Dubai Basketball ha sido tratado como una nota exótica dentro de la Euroliga. Un proyecto llamativo, sí; interesante, también; pero siempre acompañado de un “ya veremos”. Ese discurso empieza a quedarse corto.

Dubai sigue invicto en casa con público, compite cada posesión y ha aprendido a cerrar partidos sin ansiedad. No depende de una individualidad concreta y ha construido algo mucho más peligroso: una identidad colectiva reconocible.

Ante Fenerbahçe no hubo euforia descontrolada, ni sensación de hazaña puntual. Hubo orden, lectura y convicción. Señales inequívocas de un equipo que cree en lo que hace.

"Dubai Basketball" otro reizi šajā sezonā pārspēj "Fenerbahce" (92:81)! 🏀



📊 Dāvis Bertāns komandas panākumā guva trīs punktus (3p. 1/3), izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un vienu reizi rezultatīvi piespēlēja. pic.twitter.com/cnC0O4tgt1 — Go3 Sport (@Go3SportLatvija) January 8, 2026

La Euroliga toma nota

No es exagerado decir que esta victoria cambia el marco mental de la competición. Dubai ya no es el rival incómodo que puede sorprender. Empieza a ser el rival que nadie quiere ver crecer según avanza la temporada. Los proyectos multimillonarios de la Euroliga comienzan a asentarse.

Y cuando un rookie firma una actuación como la de Kamenjas ante uno de los colosos europeos, el mensaje es claro: esto no va de casualidades, va de un proyecto serio y en crecimiento. La Euroliga, una vez más, se encarga de recordarnos que el contexto cambia más rápido de lo que estamos dispuestos a admitir.