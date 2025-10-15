El Fenerbahçe ha arrancado la temporada con las expectativas muy altas y con un proyecto que es considerado como uno de los mejores de la Euroliga. Sin embargo, el comienzo ha sido irregular y las aguas bajan revoltosas por Estambul, hasta el punto que las críticas se centran en Jasikevicius. El club, por orden de su presidente, ha salido públicamente para hablar de su entrenador, dejando una noticia sorprendente.

Fenerbahce confirma que quiere renovar a Jasikevicius

A pesar del mal comienzo de temporada del Fenerbahce, la directiva turca insiste en mantener la calma y reafirmar su confianza en el proyecto actual. De hecho, el presidente Sadettin Saran ha sido claro ante los medios de comunicación y ha reforzado la figura de Jasikevicius, incluso le ha prometido ampliar su vinculación con la entidad: “Haremos todo lo posible para ampliarlo”.

El directivo quiso rebajar la tensión entre los aficionados por el inicio del equipo y destacó que la plantilla está atravesando un proceso marcado por lesiones y ajustes, pero confía en una pronta reacción. Según el mandatario, el contrato de Jasikevicius, que acaba en 2026, será renovado por más temporadas.

La fortaleza de Jasikevicius en Fenerbahce con la Euroliga

La llegada de Sarunas Jasikevicius marcó un punto de inflexión en el Fenerbahce. Desde su desembarco en Estambul a mediados de la temporada 2023-24, el técnico lituano devolvió al club su identidad competitiva y su carácter ganador. Bajo su mando, el equipo recuperó una mentalidad de campeón que se tradujo en una histórica Triple Corona: Euroliga, Liga Turca y Copa.

Más allá de los títulos, Jasikevicius ha logrado reconstruir la conexión entre el equipo y la afición, impulsando un estilo de juego más disciplinado y solidario. Convirtió al Fenerbahçe en un bloque compacto, capaz de competir al máximo nivel europeo frente a cualquier rival. Hoy, incluso en medio de un inicio complicado de temporada, su figura sigue siendo sinónimo de liderazgo, exigencia y esperanza en el proyecto turco.

¿El Barça Basket podría volver a intentar fichar a Jasikevicius?

Desde su salida del Barça Basket, el nombre de Jasikevicius sigue sonando con fuerza en clave azulgrana, sobre todo ante la situación de Joan Peñarroya, que termina contrato esta temporada y cuya continuidad dependerá de si logra o no títulos. En el club catalán no se descarta intentar el regreso del técnico lituano si el curso vuelve a ser decepcionante, motivo por el cual el Fenerbahce busca adelantarse a cualquier movimiento y renovar al técnico lituano cuanto antes.