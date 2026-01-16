El expediente Jonathan Kuminga quizás (por fin) acelere ya que ESPN revela que el jugador ha pedido abandonar la franquicia. Después de una saga de múltiples episodios el verano pasado, el ala-pívot de los Warriors finalmente se había quedado en la Bahía, a falta de equipo dispuesto a ofrecerle el contrato que esperaba.

Kuminga desaparecido de la rotación desde hace 13 partidos

La situación podría sin embargo evolucionar próximamente, ya que es posible para Golden State traspasarlo a partir de este jueves 15 de enero. Jonathan Kuminga forma parte de los jugadores que son elegibles para un traspaso después de haber firmado un nuevo contrato o una “qualifying offer” durante la última intersaison.

Jonathan Kuminga has demanded a trade away from the Warriors, per @ShamsCharania



On the first day of becoming trade-eligibile, Kuminga demanded out pic.twitter.com/qA5L4yioQh — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026

El jugador de 23 años parece prometido a una salida después de una nueva temporada rica en frustración. Titular en los 12 primeros partidos de la temporada regular, Jonathan Kuminga ha desaparecido desde entonces de la rotación de Steve Kerr, que no lo ha alineado en los últimos 13 partidos de los Warriors.

“Simplemente voy a decir que es una situación difícil”, admitió el entrenador de Golden State. “Todo el mundo lo sabe. Debemos controlar lo que podemos controlar e intentar hacer avanzar el barco. No es una situación fácil. No es fácil evocarla para ser franco. Intento proteger a todos en esta organización. Y nadie gana actualmente en esta situación, y es lamentable. Pero así es”.

¿Un valor en baja?

Los rumores alrededor de Jonathan Kuminga no son de los más candentes últimamente, y solo los Kings parecen todavía realmente inclinados a adquirirlo. “He escuchado algunos equipos que dicen apreciarlo, pero la realidad de la situación es que el equipo que ha unido los actos a su interés, son los Sacramento Kings”, aseguró el insider Michael Scotto de HoopsHype en el podcast No Dunks. Pero el valor de Jonathan Kuminga no ha aumentado, muy al contrario, estos últimos meses. “Durante el verano, estaban inclinados, de lo que había escuchado, a ofrecer una primera ronda de Draft sin protección. Eso no parece estar sobre la mesa por el momento. Veremos si eso cambia estas próximas semanas, pero parece improbable vista la situación”.

The Sacramento Kings (4-13) are willing to trade anyone on their roster except for Keegan Murray and Nique Clifford, per @JakeLFischer



Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Russell Westbrook and others are reportedly available pic.twitter.com/kgnqpHoV7V — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2025

Actualmente en la 14ª posición de la Conferencia Oeste, los Kings vienen de tres victorias de prestigio contra los Rockets, los Lakers y los Knicks. Pero podrían ser uno de los principales animadores de aquí a la “trade deadline”, con Zach LaVine, Malik Monk, incluso DeMar DeRozan como posibles salientes. Jonathan Kuminga está todavía bajo contrato el año próximo, vía una “team option”.

Además de Jonathan Kuminga, Santi Aldama, Josh Giddey, Quentin Grimes, Isaiah Jackson, Tre Mann, Sam Merrill, Davion Mitchell, Paul Reed, Naz Reid y Ryan Rollins también son elegibles para un traspaso a desde este jueves. Aunque ninguno figura actualmente entre las pistas más candentes para un “trade”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.