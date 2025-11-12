A pesar del regreso de Stephen Curry, los Warriors fueron aplastados esta noche ante Oklahoma City. Después del partido, Green, Curry y luego Butler señalaron todo lo que no funcionó durante la debacle. Es la crisis en Golden State.

El regreso de Steph Curry no fue suficiente: los Warriors superados por OKC

Los días bonitos parecían haber vuelto a Golden State. Después de anunciar el regreso de Stephen Curry a las canchas, los Warriors disponían finalmente de todas sus estrellas para enfrentar al Oklahoma del MVP Shai Gilgeous-Alexander. Aunque es casi imposible vencer a los actuales campeones esta temporada, nada dejaba presagiar tal derrota.

Efectivamente, los Warriors no existieron en absoluto en este partido. Incluso estaban por debajo por 35 puntos antes del inicio del último cuarto. Terminarían cayendo 126-102 después de que ambos equipos hicieran rotaciones. Mientras se esperaba un encuentro soberbio, ninguna de las estrellas de Golden State estuvo presente. Excepto en la conferencia de prensa posterior al partido, donde cada uno arremetió contra el otro.

Draymond Green: las palabras que confirman la crisis interna

El más vehemente como siempre en conferencia de prensa, es Draymond Green. El Glue Player de Golden State intentó explicar por qué su equipo ya no lo logra esta temporada. Sin embargo, los ingredientes están ahí. Efectivamente, la temporada pasada, después del espectacular traspaso de Jimmy Butler, los Warriors habían encadenado un 23-8 muy prometedor. Esta temporada las cosas parecen diferentes y Draymond Green lo ve: “Creo que todos estaban completamente enfocados en la victoria y en hacerlo sin importar los medios. Ahora, ya no es la impresión que da…”.

Draymond Green: “I think everyone was committed to winning (after the Butler trade last season) and doing that any way possible. Right now, it doesn’t feel that way.” pic.twitter.com/WWKqRhqdwB — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 12, 2025

El pívot emblemático continuó criticando a su equipo mientras halagaba a sus adversarios de la noche: “Para ganar, deben quererse entre ustedes. Se puede ver fácilmente que ese es el caso con ellos (OKC) y que eso lleva a esta magia. Deben comprender su rol en el equipo y ellos lo hacen muy bien. Tienen a su mejor jugador, su nᵒ 2… y todos responden presente y conocen su rol”.

Butler y Green critican a Jonathan Kuminga

Ninguna de las estrellas de Golden State estuvo presente ayer en el Paycom Center. Stephen Curry incluso fue expulsado del partido con 5 faltas cuando aún quedaba mucho tiempo en el tercer cuarto. Prueba de la torpeza de estos líderes, es Jonathan Kuminga quien termina como máximo anotador del encuentro con 13 puntos (12 para Butler y 11 para Curry).

Sin embargo, al término del partido, Green y Butler no dudaron en criticar a su compañero. Jimmy Butler destacó especialmente la falta de compromiso en el tiro del alero congoleño de 23 años: “Si no tomas los tiros… sin importar la razón”, antes de insistir en la falta de carácter defensivo: “Si no son detenidos, significa que no juegas lo suficientemente duro y no haces lo necesario para ganar”. Draymond Green fue aún más demoledor, insinuando que los jugadores elegían sus partidos: “Cada uno tiene su propia agenda, pero ¿esa agenda concuerda con la del equipo?”

Una cosa es segura, ninguna estrella asumió sus responsabilidades esta noche. Steve Kerr deberá encontrar soluciones para remobilizar a sus tropas y crear un colectivo que falta cruelmente a este equipo.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente por nuestro socio We Sport.